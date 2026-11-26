ABD oyalıyordu: Türkiye'den yeni F-35 hamlesi geldi
Türkiye'yi F-35 ve F-16 savaş uçakları konusunda oyalayan ABD'ye karşı Ankara'dan yeni hamle geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler harekete geçiyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'yi F-35 ve F-16 savaş uçakları konusunda oyalayan ABD'ye karşı Ankara'dan yeni hamle geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler harekete geçiyor.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ajandasında pek çok başlık ile Amerika Birleşik Devleri'ne gidiyor.
Bakan Güler, Amerikalı mevkidaşı Pete Hegseth ile bir araya gelecek. İki bakanın gündeminde F-16 ve F-35 savaş uçakları alım süreci ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılması konusunun yer alması bekleniyor.
Öte yandan ikili askeri ilişkiler ve küresel güvenlik konularındaki gelişmeler de masada olacak. Ziyaret, Güler'in görev süresi boyunca Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı ilk ziyaret olma özelliğini de taşıyor.
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