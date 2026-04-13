ABD dökülüyor! Rakibi savaşmadan tokatladı

Buna karşın Çin’in önünde önemli bir coğrafi engel bulunuyor. Pekin’in deniz gücünü açık okyanusa taşımak için dar geçitlerden ve kritik boğazlardan geçmesi gerekiyor. Bu durum, Çin donanmasının özellikle Birinci Ada Zinciri çevresinde sıkışmasına neden oluyor. ABD açısından bu coğrafya, halen önemli bir avantaj sunuyor. Çünkü Çin denizaltılarının açık denize çıkışı izlenebilir ve belli geçiş noktalarında baskı altına alınabilir. Ancak bu avantajın kalıcı olduğu da söylenemiyor. Çin, yakın çevresinde baskın güç haline geldikçe, coğrafyanın yarattığı bu sınırlamalar da etkisini azaltabilir. Uzmanlara göre Çin’in kısa vadede küresel bir deniz gücü olarak dünyanın her bölgesine yayılmasından çok, kendi yakın çevresinde üstünlük sağlaması daha büyük risk taşıyor. Çünkü olası bir çatışma da büyük ihtimalle Çin ana karasına yakın sularda, yani Pekin’in avantajlı olduğu bölgelerde yaşanacak. Bu durumda ABD, kendi anavatanından binlerce kilometre uzakta, Çin ise kendi üretim ağlarına, üslerine ve lojistik sistemlerine çok daha yakın bir cephede savaşmak zorunda kalabilir.