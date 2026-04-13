Filistinli çocuklar ve gazeteciler anıldı! Amsterdam’da Gazze için sessiz çığlık

Van der Most, etkinliğe bu kez çok sayıda tanınmış ismin katıldığına dikkati çekerek, yazarlar, gazeteciler ve oyuncuların yapılan konuşmalarla birlikte Gazze'de hayatını kaybeden çocukların adlarını ve öldürüldükleri yaşları tek tek okuduğunu dile getirdi. Etkinliği izlemeye gelenlerin etkilendiklerini, ağladıklarını ve zorlandıklarını belirten van der Most, “Son 2,5 yılda öldürülen 313 gazeteci var. Bu da işlenen eşi benzeri görülmemiş adaletsizliğin bir başka örneği.” değerlendirmesinde bulundu. Van der Most, bu durumun siyasetçiler üzerinde etkili olmasını ve İsrail’e yaptırımlar uygulanmasını umut ettiğini ifade ederek, şunları söyledi: “Hollanda hükümetinin soykırım uygulayan bir rejime karşı yaptıkları çok zayıf. İsrail rejiminin işlediği bu adaletsizlik durmalı. Başbakan Rob Jetten’ın Filistin için kırmızı çizgi yürüyüşüne katılıp ardından aynı politikayı sürdürmesi gerçekten garip. Kendisine mesajım, omurgalı olması. Bir şey yap, çünkü bunun yanlış olduğunu biliyorsun, aksi halde o kırmızı çizgi yürüyüşüne katılmazdın.”