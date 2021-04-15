2021-04-15 15:30:18 ABD diken üstünde! Birlikler sokağa indi
George Floyd'un öldürülmesinin ardından iç savaşın eşiğine gelen ABD'de yeni gerginlik kapıda.
George Floyd'un öldürülmesinin ardından iç savaşın eşiğine gelen ABD'de yeni gerginlik kapıda.
ABD'nin Minneapolis kentinde 20 yaşındaki Daunte Wright adlı siyahi gencin polis çevirmesi sırasında vurularak yaşamını yitirmesi, polis şiddetini kınayan yeni protestolara yol açtı.
Wright'ın polis kurşunuyla hayatını kaybettiğinin duyulmasının ardından, ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Brooklyn Center şehrinde protesto düzenlendi.
Halk sokaklara inerek polisle karşı karşıya geldi.
Ulusal Muhafız Birlikleri sokağa inerek güvenlik önlemleri aldı.
Birlikler, yaşanacak olası çatışma ihtimaline karşı silahlı önlem aldı.
Ağır zırhlı araçların da şehir sokaklarında konuşlandırıldıığı görüldü.
ABD'liler, "Black Lives Matter" (Siyahların hayatları değerlidir) yazılı pankartları Minneapolis'te de açtı.
Sokağa inen ABD'lilerin sayısı zaman geçtikçe çoğaldı.
Polislerin de güvenlik önlemlerini artırması dikkat çekti.
ABD Başkanı Joe Biden da yaptığı açıklamada, halkı itidale davet etti.
Biden, "Soruşturma tamamlanıp, gerçekler ortaya çıkana kadar barış ve itidal çağrısı yapıyorum. Daunte'nin annesinin itidal çağrısına kulak vermeliyiz." dedi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23