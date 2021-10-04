2021-10-04 00:49:47 ABD bu alçaklığı da yaptı!
Terör örgütü PKK/YPG, ABD'nin verdiği Bradley tipi zırhlı araçların görüntülerini yayınladı.
Terör örgütü PKK/YPG, ABD'nin verdiği Bradley tipi zırhlı araçların görüntülerini yayınladı.
S-400 konusunda Türkiye'yi hedef alan ABD, bir yandan teröristlere desteğe devam ediyor.
ABD Temsilciler Meclisi, terör örgütü YPG/PKK’ya 177 milyon dolar yardım yapılmasını da öngören 778 milyar dolarlık 2022 savunma bütçesi tasarısını geçen hafta onaylayarak birçok tartışmayı beraberinde getirmişti.
Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG, ABD'den aldıkları Bradley tipi zırhlı araçların görüntülerini paylaştı.
CENTCOM duyurmuştu! ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, "ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'nin kuzeydoğusundaki koalisyon güçlerinin güvenliğini desteklemek için birkaç adım atma talimatı verdi. Sentine radarı ve Bradley, Zırhlı Savaş Araçları gönderdi. "Denildi.
ABD güçlerinin DEAŞ ile mücadeleye devam etmesini sağlamak için bu adımların atıldığını belirten Urban, Koalisyonun güçten korunma amacıyla bölgedeki kuvvet konumlarında değişiklik yaptığını belirtti.
Urban, "Savunma Bakanlığı daha önce Bradley araçlarını Suriye'ye sevk etmişti. ABD, Suriye'deki herhangi bir ülkeyle bir çatışmanın peşinde değil, ancak gerekirse koalisyon güçlerini koruyacak" dedi.
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