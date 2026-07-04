Kepenkleri kapatan Türkiye'nin ilk hipermarketi bir anda geri döndü: Market yeniden açıldı
Türkiye'nin ilk hipermarketi unvanını taşıyan market sahalara geri döndü. Kepenkleri yeniden açan market müşteri kabulüne başladı. İşte detaylar...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türkiye'nin ilk hipermarketi unvanını taşıyan market sahalara geri döndü. Kepenkleri yeniden açan market müşteri kabulüne başladı. İşte detaylar...
İstanbul Ataşehir'de yer alan Kozyatağı CarrefourSA Hiper, yeniden kapılarını müşterilerine açtı.
CarrefourSA'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kozyatağı CarrefourSA Hiper yeniden hizmetinizde" ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda, mağazanın City's İstanbul AVM bünyesinde yeniden faaliyet göstermeye başladığı duyuruldu.
Türkiye'nin ilk hipermarketi olarak bilinen Kozyatağı CarrefourSA, 18 Mayıs 2026 tarihinden bu yana müşterilerini ağırlayamıyordu.
Sürecin ilk günlerinde mağaza girişine "teknik bir nedenden dolayı hizmet veremiyoruz" yazılı bilgilendirme asılmıştı.
Daha sonra ise hizmet aksamasının, AVM yönetiminden kaynaklanan nedenlerle ürün kabulünün gerçekleştirilememesinden kaynaklandığı ifade edilmişti.
Kapanış sürecinde mağazanın bulunduğu alanın büyük bölümü ahşap panellerle çevrilirken, ziyaretçiler için yalnızca tek bir giriş noktası açık bırakılmıştı. İçeride raflarda ürünlerin yer aldığı görülürken, bozulma riski taşıyan ürünlerin önemli kısmının başka noktalara taşındığı dikkat çekmişti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23