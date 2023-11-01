2023-11-01 14:48:10 ABD Başkanı Joe Biden’dan skandal! Rezalet ki ne rezalet! Kaçarsın tabii rezil herif
ABD hükümeti yetkilileri, bugüne kadar Ukrayna savaşında yaşananlar karşısında sert yaptırımlarla köşeye sıkıştırmaya çalıştıkları Rusya'yı suçlamak ve kınamaktan çekinmezken İsrail'in Gazze'deki saldırıları konusunda ise tam tersi bir tavır sergiliyor. Amerikalı yetkililer, İsrail'in saldırılarını kınamak bir tarafa, bu eylemleri meşru gördüklerini ima eden açıklamalar yapıyor. Rusya'nın 9 Mart 2022'de hedef aldığı Mariupol'deki kadın doğum hastanesindeki sivil kayıplar, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde el-Ehli Baptist Hastanesindeki sivil kayıplardan çok az olmasına rağmen ABD yönetimi, Rusya'ya verdiği sert tepkiyi İsrail'e vermedi. Aksine, olaydan İsrail'i sorumlu tutmaktan kaçındı.