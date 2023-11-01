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ABD Başkanı Joe Biden’dan skandal! Rezalet ki ne rezalet! Kaçarsın tabii rezil herif

2023-11-01 14:48:10
ABD Başkanı Joe Biden’dan skandal! Rezalet ki ne rezalet! Kaçarsın tabii rezil herif

ABD hükümeti yetkilileri, bugüne kadar Ukrayna savaşında yaşananlar karşısında sert yaptırımlarla köşeye sıkıştırmaya çalıştıkları Rusya'yı suçlamak ve kınamaktan çekinmezken İsrail'in Gazze'deki saldırıları konusunda ise tam tersi bir tavır sergiliyor. Amerikalı yetkililer, İsrail'in saldırılarını kınamak bir tarafa, bu eylemleri meşru gördüklerini ima eden açıklamalar yapıyor. Rusya'nın 9 Mart 2022'de hedef aldığı Mariupol'deki kadın doğum hastanesindeki sivil kayıplar, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde el-Ehli Baptist Hastanesindeki sivil kayıplardan çok az olmasına rağmen ABD yönetimi, Rusya'ya verdiği sert tepkiyi İsrail'e vermedi. Aksine, olaydan İsrail'i sorumlu tutmaktan kaçındı.

#1
Foto - ABD Başkanı Joe Biden’dan skandal! Rezalet ki ne rezalet! Kaçarsın tabii rezil herif

Biden, Mariupol'deki hastane saldırısının ardından 16 Mart 2022'deki konuşmasında, saldırıya ilişkin, "Bunlar, zalimliktir. Bunlar, tüm dünya için bir rezalettir. Tüm dünya Ukrayna'ya destek ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e ağır bir bedel ödetmek için birlik olmuş durumda." ifadelerini kullandı. Gazze'deki söz konusu saldırının ertesi günü İsrail'i ziyaret eden Biden, buradaki açıklamasında ise "Gazze'deki dünkü hastane patlamasından dolayı çok üzüldüm ve çok öfkelendim. Benim gördüğüme göre, bunun sorumlusu siz değil, diğer ekip." diyerek elinde bunu ispat eden bir kanıt olmamasına karşın İsrail'i aklamaya çalıştı.

#2
Foto - ABD Başkanı Joe Biden’dan skandal! Rezalet ki ne rezalet! Kaçarsın tabii rezil herif

Biden, Ukrayna'nın Bucha bölgesinde bulunan toplu mezarların ardından 12 Nisan 2022'de düzenlediği bir mitingde, yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi. Mitingin ardından bir gazetecinin "Sayın Başkan, Ukrayna'da 'soykırım' ilan etmek için yeterli kanıt gördünüz mü?" şeklindeki sorusunu Biden, "Putin'in Ukraynalı olma fikrini ortadan kaldırmaya çalıştığı her geçen gün daha da aşikarlaşıyor. Her geçen kanıtların miktarı artıyor. Rusya'nın Ukrayna'da kelimenin tam anlamıyla yaptığı korkunç şeylere daha çok kanıt geliyor." dedi. Biden, Gazze'deki saldırının hemen ardından ziyaret ettiği Tel Aviv'den dönüşte bir gazetecinin "Sayın Başkan, İsrailliler savaş hukuku çerçevesinde mi hareket ediyorlar? Geçen hafta bunun önemli olduğunu söylemiştiniz." sorusuna ise ilginç bir tepki verdi.

#3
Foto - ABD Başkanı Joe Biden’dan skandal! Rezalet ki ne rezalet! Kaçarsın tabii rezil herif

Gazetecinin sorusunu yanıtlamak yerine, "Hepinizle konuşmak güzeldi." diyen Biden, arkasını dönerek gazetecilerin yanından ayrıldı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mariupol'deki hastane saldırısının ardından 17 Mart 2022'de yaptığı açıklamada, Rusya'nın tiyatroları ve hastaneleri hedef aldığına işaret ederek "Başkan Biden, Ukrayna'da savaş suçu işlendiğine inandığını söyledi. Buna ben de katılıyorum. Sivilleri kasti olarak hedef almak, savaş suçudur. Son 3 haftadır yaşanan yıkımın ardından, Rusya'nın aksi bir şeyi yaptığı sonucuna varmak zor." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - ABD Başkanı Joe Biden’dan skandal! Rezalet ki ne rezalet! Kaçarsın tabii rezil herif

Gazze'deki hastane saldırısını ise kınamaktan kaçınan Blinken, saldırının üzerinden yaklaşık 2 hafta geçmesine rağmen bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı. 20 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında bölgedeki sivil kayıplarına ilişkin ise "savaş suçundan" hiç bahsetmeyen Blinken, İsrail'in saldırılarındaki sivil kayıplardan sadece Hamas'ı sorumlu tuttu. Beyaz Saray yetkilileri de hastane saldırıları konusunda Ukrayna ve Gazze konularında farklı tutumlar takındı.

#5
Foto - ABD Başkanı Joe Biden’dan skandal! Rezalet ki ne rezalet! Kaçarsın tabii rezil herif

Dönemin Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Mariupol'deki saldırıdan sonra yaptığı açıklamada, "Kadın doğum hastanesinin vurulması korkunç, barbarca. Bunu gören birinin duygusal olarak derinden etkilenmemiş olabileceğini düşünmüyorum." ifadelerini kullanmıştı. Bu saldırının "savaş suçu" teşkil edip etmediği sorusunu ise Psaki, "Tabii ki, Rusya kasıtlı olarak sivilleri hedef alıyorsa bu bir savaş suçu olur." demişti. Gazze'deki saldırının ardından ise Beyaz Saray yetkililerinden net bir kınama ya da mesaj gelmezken Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson ise konuyla ilgili X üzerinden yaptığı açıklamada, ellerindeki bilgiye göre, hastane saldırısının sorumlusunun İsrail olmadığını belirtmekle yetindi.

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