ABD Başkanı Joe Biden’dan skandal! Rezalet ki ne rezalet! Kaçarsın tabii rezil herif

Biden, Mariupol'deki hastane saldırısının ardından 16 Mart 2022'deki konuşmasında, saldırıya ilişkin, "Bunlar, zalimliktir. Bunlar, tüm dünya için bir rezalettir. Tüm dünya Ukrayna'ya destek ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e ağır bir bedel ödetmek için birlik olmuş durumda." ifadelerini kullandı. Gazze'deki söz konusu saldırının ertesi günü İsrail'i ziyaret eden Biden, buradaki açıklamasında ise "Gazze'deki dünkü hastane patlamasından dolayı çok üzüldüm ve çok öfkelendim. Benim gördüğüme göre, bunun sorumlusu siz değil, diğer ekip." diyerek elinde bunu ispat eden bir kanıt olmamasına karşın İsrail'i aklamaya çalıştı.