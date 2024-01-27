ABD basınından şaşkınlık veren Fatih Terim makalesi! Bu da neyin nesi olsa gerek... Son maçta yenilmesine rağmen 'sallıyor' yazısı...

Onun bu yüksek profilli transferi, geçen yıl Avrupa Birliği'ne yasadışı göç ve Doğu Akdeniz'deki tartışmalı deniz sınırları konusunda uzun zamandır devam eden anlaşmazlıkları bir kenara bırakma konusunda anlaşan iki komşu arasındaki ilişkilerin çözüldüğü bir dönemde geldi. Gençliğinde yarı profesyonel futbolcu olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aralık ayı sonunda Atina'ya ayak bastıktan sonra Terim'e telefon ederek şans diledi. 2019 yılında kazandığı şampiyonluk başarısını tekrar etmek isteyen formda PAOK, Portekizli kaptanı Vieirinha’dan sakatlığı nedeniyle yararlanamazken Afrika Kupası’nda olan stoper William Troost-Ekong ve forvet Mbwana Samatta da kadroda yer almayacak.