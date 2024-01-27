2024-01-27 19:36:34 ABD basınından şaşkınlık veren Fatih Terim makalesi! Bu da neyin nesi olsa gerek... Son maçta yenilmesine rağmen 'sallıyor' yazısı...
ABD'nin köklü gazetesi Washington Post, Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında bir makale yayımladı. Makalede, 'Türk futbolunun 'İmparatoru' Yunanistan'ı sallıyor' ifadeleri kullanıldı. Washington Post, Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili bir makale yayınladı. Washington Post'un 'Türk futbolunun 'İmparatoru' Yunanistan'ı sallıyor' başlıklı Fatih terim makalesi şu şekilde: