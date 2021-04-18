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Ekonomi
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ABD, Avrupa, Rusya sıraya girdi; koronavirüse iyi geliyor! Denizi olmayan ilimizde üretiliyor

2021-04-18 16:46:26
ABD, Avrupa, Rusya sıraya girdi; koronavirüse iyi geliyor! Denizi olmayan ilimizde üretiliyor

Manisa'da baraj göletlerinde yetiştirilen balıklara yurtdışından sipariş yağdığı belirtildi. Denize kıyısı olmamasına rağmen Türkiye'de mühim bir yere sahip olan şehrimizin baraj göletlerinde yetişen balıklar, Avrupa başta olmak üzere dünya sofralarını lezzetlendiriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı desteği ile alabalığa karşı ilginin her geçen sene arttığı şehrimizde, baraj göletlerinde kurulan tesislerde geçen sene 838 ton alabalık, 160 ton aynalı sazan yetiştirildiği bildirildi.

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Foto - Belirli bir boya ulaşmasının ardından Karadeniz'deki balık tesislerinde işlenen alabalıkların, Türk somonu olarak da ihraç edildiği ifade edildi.

Belirli bir boya ulaşmasının ardından Karadeniz'deki balık tesislerinde işlenen alabalıkların, Türk somonu olarak da ihraç edildiği ifade edildi.

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Foto - Alabalık üretiminin yüzde 80'i ihraç edilirken, balıklar Almanya, İtalya, Hollanda, Rusya, ABD ve Arap ülkelerine ihraç edildi ve böylelikle Türkiye'ye 1 milyon dolar döviz girdisi sağlandığı bildirildi.

Alabalık üretiminin yüzde 80'i ihraç edilirken, balıklar Almanya, İtalya, Hollanda, Rusya, ABD ve Arap ülkelerine ihraç edildi ve böylelikle Türkiye'ye 1 milyon dolar döviz girdisi sağlandığı bildirildi.

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Foto - Manisa genelindeki en büyük alabalık üretim tesislerinin bulunduğu Soma Sevişler Baraj Gölü'nde alabalık tesisi bulunan Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Ahmet Abdullahoğlu, 500 kapasitelik alabalık ve sazan tesisinde senede ortalama 300 ton alabalık ve 30 ton kadar sazan üretimi yapıldığını belirtti.

Manisa genelindeki en büyük alabalık üretim tesislerinin bulunduğu Soma Sevişler Baraj Gölü'nde alabalık tesisi bulunan Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Ahmet Abdullahoğlu, 500 kapasitelik alabalık ve sazan tesisinde senede ortalama 300 ton alabalık ve 30 ton kadar sazan üretimi yapıldığını belirtti.

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Foto - Abdullahoğlu,

Abdullahoğlu, "Yaptığımız üretimin bir kısmını iç piyasada, büyük bir kısmını da ihracatçı firmalar aracılığıyla Hollanda, Almanya, İtalya, Rusya, Arap ülkeleri ve hatta az da olsa ABD'ye ihraç ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Foto - Dr. Abdullahoğlu

Dr. Abdullahoğlu "Bu sene yerli somun olarak 50 tonluk üretim yaptık. Türk somonunun büyük kısmı özellikle Rusya'ya gidiyor. Ayrıca iç pazarda Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde tüketiyoruz" dedi. Koronavirüsün alabalık pazarını hem içerde hem de dışarıda etkilediğini belirten Abdullahoğlu, "Alabalık protein bakımından çok zengin. Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmede önerilen besinlerin başında gelen bir ürün." diye konuştu. Salgından dolayı sektörle ilgili Abdullahoğlu "Geçen yıl koronavirüsün başlamasıyla toplu yemek yerlerinin kapanmasından dolayı hem Türkiye hem de Avrupa pazarında kayba uğradık. Fakat zamanla tüketim şekli değişti. Herkes kendi evinde balık pişirmeye başladı. Bu da yeni pazarın ortaya çıkmasını sağladı. Ülkemize döviz sağlayan böyle bir üretimin içinde olmak kendi adıma gurur verici" dedi.

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