ABD, Avrupa, Rusya sıraya girdi; koronavirüse iyi geliyor! Denizi olmayan ilimizde üretiliyor

Dr. Abdullahoğlu "Bu sene yerli somun olarak 50 tonluk üretim yaptık. Türk somonunun büyük kısmı özellikle Rusya'ya gidiyor. Ayrıca iç pazarda Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde tüketiyoruz" dedi. Koronavirüsün alabalık pazarını hem içerde hem de dışarıda etkilediğini belirten Abdullahoğlu, "Alabalık protein bakımından çok zengin. Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmede önerilen besinlerin başında gelen bir ürün." diye konuştu. Salgından dolayı sektörle ilgili Abdullahoğlu "Geçen yıl koronavirüsün başlamasıyla toplu yemek yerlerinin kapanmasından dolayı hem Türkiye hem de Avrupa pazarında kayba uğradık. Fakat zamanla tüketim şekli değişti. Herkes kendi evinde balık pişirmeye başladı. Bu da yeni pazarın ortaya çıkmasını sağladı. Ülkemize döviz sağlayan böyle bir üretimin içinde olmak kendi adıma gurur verici" dedi.