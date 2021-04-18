2021-04-18 16:46:26 ABD, Avrupa, Rusya sıraya girdi; koronavirüse iyi geliyor! Denizi olmayan ilimizde üretiliyor
Manisa'da baraj göletlerinde yetiştirilen balıklara yurtdışından sipariş yağdığı belirtildi. Denize kıyısı olmamasına rağmen Türkiye'de mühim bir yere sahip olan şehrimizin baraj göletlerinde yetişen balıklar, Avrupa başta olmak üzere dünya sofralarını lezzetlendiriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı desteği ile alabalığa karşı ilginin her geçen sene arttığı şehrimizde, baraj göletlerinde kurulan tesislerde geçen sene 838 ton alabalık, 160 ton aynalı sazan yetiştirildiği bildirildi.