ABD askerleri Adana sokaklarında! Flaş karar alındı

38 yıldır İncirlik Mahallesi’nde halıcılık yapan Nuriye Kaya, "Bu hafta ilk çıkışlarından yoğunluk oldu. Çıkmaları bizi çok mutlu etti, inşallah bundan sonra böyle devam edecek. 1985’den beri İncirlik'te halıcılık yapıyorum. 2002’den sonra İncirlik canlılığını yitirdi, birçok esnaf kapatmak zorunda kaldı. Şimdi bin 200 Amerikalı personel var. Gelecek yıl aileleri de geldiğinde daha da canlılık artacak.