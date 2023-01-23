  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
8
ABD askerleri Adana sokaklarında! Flaş karar alındı

2023-01-23 15:33:39
ABD askerleri Adana sokaklarında! Flaş karar alındı

Adana’da İncirlik Hava Üssü’nde görev yapan askerler için önemli bir karara imza atıldı.

#1
Foto - ABD askerleri Adana sokaklarında! Flaş karar alındı

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik Mahallesi’nde, bulunan İncirlik Hava Üssü’nde 2003 yılında ABD, güvenlik gerekçesiyle askerlerinin üs dışına çıkmasını kısıtlamıştı.

#2
Foto - ABD askerleri Adana sokaklarında! Flaş karar alındı

2011 yılında ABD askerlerinin üs dışarısına çıkması tamamen yasaklandı. İncirlik’te bulunan hediyelik eşya, halı, spor aletleri, kuyumcu, restoran ve cezerye gibi iş yerleri bulunan esnaf dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı.

#3
Foto - ABD askerleri Adana sokaklarında! Flaş karar alındı

Aradan geçen 12 yılın ardından, ABD askerlerinin tekrardan üs dışarısına çıkmasına izin verildi. 21 Ocak Cumartesi günü, askerler 12 yılın ardından üs dışarısına çıktı. Bölgedeki esnaf bu durumdan memnun kalırken kapatılan birçok iş yeri de tekrardan açılmaya başladı. İncirlik Esnafları Kalkınma Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Şuayip Recebibeyi, İncirlik esnafının eski günlerine dönmesi için büyük uğraşlar verdiklerini belirterek, "Askerler 2011 yılından beri dışarı çıkmıyor. Şu an çıkmaya başladılar. ABD Adana Konsolosu Amanda Pilz ile görüşmelerimiz oldu.

#4
Foto - ABD askerleri Adana sokaklarında! Flaş karar alındı

Kendisi bizi makamımızda ziyaret etti. Kendileri de ellerinden ne gelirse yapacaklarını söyledi ve görüşmelerimiz olumlu geçti. Bununla beraber Amerikalılar dışarı çıkmaya başladı" dedi.

#5
Foto - ABD askerleri Adana sokaklarında! Flaş karar alındı

Esnafın çok mutlu olduğu söyleyen Recebibeyi, "Ülkeye döviz girecek. Yine eskisi gibi olmasını istiyoruz, herkesin mutlu olacağı şekilde. Kapanan dükkanlarımızın yüzde 30’undan fazlası açıldı. Açılmaya da devam edecek. Esnafımız geri dönüyor, yeni esnaflarımız da var. Onlar girişimde bulunuyorlar yer açmak için" diye konuştu.

#6
Foto - ABD askerleri Adana sokaklarında! Flaş karar alındı

38 yıldır İncirlik Mahallesi’nde halıcılık yapan Nuriye Kaya, "Bu hafta ilk çıkışlarından yoğunluk oldu. Çıkmaları bizi çok mutlu etti, inşallah bundan sonra böyle devam edecek. 1985’den beri İncirlik'te halıcılık yapıyorum. 2002’den sonra İncirlik canlılığını yitirdi, birçok esnaf kapatmak zorunda kaldı. Şimdi bin 200 Amerikalı personel var. Gelecek yıl aileleri de geldiğinde daha da canlılık artacak.

#7
Foto - ABD askerleri Adana sokaklarında! Flaş karar alındı

Şimdi insanlar yavaş yavaş boş yerleri tutmaya başladı. Bir iki ay kadar hepsi açılır. Etrafta çıkan Amerikalılar'a iyi davranılsın. Esnaf olarak mutluyuz, para kazanıyoruz, iş yapıyoruz" dedi.

Nihat Genç: Tek başına AK Parti'ye 5 puan kazandırdı
Gündem

Nihat Genç: Tek başına AK Parti'ye 5 puan kazandırdı

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın sözlerine cevap veren Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar hakkında açıklamalarda bulunan Gazeteci ..
Böyle utanmazlık görülmedi! Senin yüzün hiç kızarmaz mı Orhan Bursalı?
Medya

Böyle utanmazlık görülmedi! Senin yüzün hiç kızarmaz mı Orhan Bursalı?

Savunma sanayiinde bir arpa boyu bile yol alamayan iktidarları elleri patlayıncaya kadar alkışlayan Orhan Bursalı, son 20 yılda söz konusu a..
3. Dünya Savaşı'na hazırlık!
Gündem

3. Dünya Savaşı'na hazırlık!

Fransa, Japonya, Rusya, Çin ve ABD'de savunma harcamaları her yıl artış gösteriyor. Bu ülkelerin içinden Japonya neredeyse 60 yıl süren barı..
Doları olanlar dikkat! Ekonomist Hatice Kolçak son tahminini duyurdu: Dolar yerine bunu alan kazanır
Ekonomi

Doları olanlar dikkat! Ekonomist Hatice Kolçak son tahminini duyurdu: Dolar yerine bunu alan kazanır

Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket yerini yatay seyre bırakırken Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, 'altın mı, dolar mı?' sorusuna..
Batman İsveç'e karşı ayakta! Binler sokağa çıktı...
Gündem

Batman İsveç'e karşı ayakta! Binler sokağa çıktı...

Batman'da faaliyet yürüten Kur'an Nesli Platformu, Kültür Mahallesi'nde bulunan 8 Mart Kadınlar Parkı önünde "Kur'an'a Sahip Çık" mitingi dü..
6'lı masada aday göründü! Mansur Yavaş açıkladı
Siyaset

6'lı masada aday göründü! Mansur Yavaş açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, bugün gerçekleştirilen bir temel atma töreninde 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını açıkla..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23