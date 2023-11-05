  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
6
A101'de Satışa Sunulan Airpods 2. Nesil Pro Modeli Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

2023-11-05 08:22:05
A101'de Satışa Sunulan Airpods 2. Nesil Pro Modeli Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

2 Kasım 2023 A101 Aldın Aldın kataloğunda yer alan Airpods Pro 2. Nesil bluetooth kulaklık özellikleri ve yorumları ile burada! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. 2 Kasım Aldın Aldın kataloğunda satışa çıkan Airpods Pro 2. Nesil modelinin nasıl olduğunu merak ediyorsanız sizi aşağıya alalım. a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Airpods Pro 2. Nesil Bluetooth Kulaklık, en çok ilgi çeken ürünlerden biri oldu.

#1
Foto - A101'de Satışa Sunulan Airpods 2. Nesil Pro Modeli Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

Piyasada en çok tercih edilen kulaklıklardan biri olan Airpods 2. Nesil Pro Bluetooth Kulaklık, çok merak edildiği için özelliklerine ve kullanıcı yorumlarına bakalım istedik. Yeni nesil H2 çip ile daha akıllı gürültü engelleme özelliğine ve üç boyutlu seslere güç sağlıyor. H2 çipi ile güçlendirilmiş AirPods Pro, Adaptif Ses teknolojisi ile hayatınızın ritmine uyum sağlayarak önemli sesleri otomatik olarak belirliyor. Aktif Gürültü Engelleme, istenmeyen sesleri iki kat daha etkin bir biçimde filtreleyerek, en gürültülü ortamlarda bile müziğinizin keyfini sürdürmenizi sağlıyor.

#2
Foto - A101'de Satışa Sunulan Airpods 2. Nesil Pro Modeli Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

Adaptif Şeffaf Mod, çevrenizdeki gürültünün yoğunluğunu saniyede 48.000 kez analiz ediyor ve ayarlıyor, böylece çevrenizdeki hareketlilikten haberdar olmanızı sağlıyor. Dört farklı boyuttaki esnek silikon kulaklık uçları, kişiselleştirilmiş bir dinleme deneyimi için ideal akustik izolasyon sağlayarak kulaklarınıza tam uyum sağlıyor. Dinamik kafa izleme özelliğine sahip Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses, ses elementlerini çevrenizde hassas bir şekilde konumlandırarak, dinleme deneyiminizi üst bir seviyeye taşıyor.

#3
Foto - A101'de Satışa Sunulan Airpods 2. Nesil Pro Modeli Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

AirPods Pro kulağınızdayken yakınınızdaki biriyle konuşmanız gerektiğinde, Sohbet Farkındalığı çalınan sesi otomatik olarak kısıyor, karşınızdan gelen sesleri yükseltiyor ve arka plan gürültüsünü azaltıyor. Adaptif EQ ise müzik keyfinizi kişiselleştirerek kulağınızın biçimine göre anlık düzenlemeler yapar, tiz notaların keskinliğini ve bas tonlarının dolgunluğunu optimize eder. Tek dokunuşla kolay kurulum, muhteşem uyum.

#4
Foto - A101'de Satışa Sunulan Airpods 2. Nesil Pro Modeli Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

Otomatik açılış ve sürekli bağlantıya hazır olma özellikleriyle kullanıcılarına benzersiz bir kolaylık sunan Airpods Pro 2. Nesil, üstün teknolojisi sayesinde kulağınızda olduğunda neredeyse hissedilmez ve çıkarıldığında otomatik olarak duraklar. Otomatik Geçiş özelliği sayesinde bilgisayarınızdan müzik dinlerken gelen aramayı aygıtlar arasında geçiş yapmadan iPhone’unuzdan yanıtlayabilirsiniz. MagSafe Şarj Kutusu, hareketlilik esnasında müzik deneyiminizi zenginleştiren özelliklerle ve bulunabilirlik seçenekleri ile öne çıkıyor. U1 çip teknolojisinin getirmiş olduğu Tam Konum Bulma özelliği sayesinde, şarj kutunuzun tam konumunu rahatlıkla tespit edebiliyorsunuz. Bu özellik, Bul uygulamasıyla birlikte çalışarak, size kutunuzun nerede olduğunu anında bildiriyor. Bu sayede evde mi çantanızda mı diye aramak yerine AirPods Pro'nuzun nerede olduğunu her zaman bilebilirsiniz. Şarj kutusunda bulunan yerleşik hoparlörü ise kutuyu kolayca bulabilmeniz için ses çıkarma özelliğine sahip. Ayrıca pil azaldığında veya eşleştirme tamamlandığında da sizi uyaran ses tonları bulunuyor. Şarj kutusunda 5 dakika şarjla yaklaşık 1 saat dinleme süresi veya yaklaşık 1 saat konuşma süresi sunuyor.

#5
Foto - A101'de Satışa Sunulan Airpods 2. Nesil Pro Modeli Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

Teknik Özellikleri: • Yüksek gezinimli özel Apple sürücüsü • Yüksek dinamik aralıklı özel amplifikatör • Adaptif Ses1 • Aktif Gürültü Engelleme • Şeffaf Mod • Sohbet Farkındalığı1 • Kişiselleştirilmiş Ses Yüksekliği1 • Yüksek Gürültü Azaltma • Basınç eşitleme için havalandırma sistemi • Dinamik kafa izleme özellikli Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses2 • Adaptif EQ • Hüzmeleme özellikli çift mikrofon • İç kısım mikrofonu • Ten algılama sensörü • Hareketi algılayan ivmeölçer • Konuşmayı algılayan ivmeölçer • Dokunmatik denetim • Toza, tere ve suya dayanıklılık (IP54): AirPods Pro ve şarj kutusu • Bluetooth 5.3 wireless bağlantı teknolojisi

Suriye'deki ABD üslerine saldırı
Dünya

Suriye'deki ABD üslerine saldırı

Suriye'nin Deyrizor ile Haseke illerinde ABD güçlerinin konuşlandığı Şeddadi ile Koniko doğal gaz sahası üssüne saldırılar düzenlendi...
Selvi Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e tepkisi gündem oldu
Gündem

Selvi Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e tepkisi gündem oldu

CHP 38. Olağan Kurultayı'na Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e yönelik tepkisi damga vurdu.
Netanyahu'nun evini bastılar
Dünya

Netanyahu'nun evini bastılar

Siyonistlerin saldırıları 7 Ekim'den beri devam ederken, İsrailliler Başbakan Netanyahu'nun evini bastı.
Gram altın ve çeyrek altın için İslam Memiş bombasını patlattı: ekranlar 2000 TL'yi gösterecek!
Ekonomi

Gram altın ve çeyrek altın için İslam Memiş bombasını patlattı: ekranlar 2000 TL'yi gösterecek!

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bomba bir tahminde bulundu. Elinde, cebinde, bankada ve özellikle..
CHP'nin yeni Genel Başkanı resmen belli oldu
Gündem

CHP'nin yeni Genel Başkanı resmen belli oldu

İkinci tura kalan oylamada oyların çoğunluğunu alan Özgür Özel CHP'nin yeni Genel Başkanı oldu. Özel 812 oy alırken, Kılıçdaroğlu 536 oy ald..
Sosyal medyada rekor kıran video! Siyonist yandaşlarını tek başına susturdu
Sosyal Medya

Sosyal medyada rekor kıran video! Siyonist yandaşlarını tek başına susturdu

Kanadalı yazar Yves Engler, terörist İsrail'in katliamlarını sahiplenen siyonist yanlılarını tek başına susturdu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23