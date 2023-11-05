A101'de Satışa Sunulan Airpods 2. Nesil Pro Modeli Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

Otomatik açılış ve sürekli bağlantıya hazır olma özellikleriyle kullanıcılarına benzersiz bir kolaylık sunan Airpods Pro 2. Nesil, üstün teknolojisi sayesinde kulağınızda olduğunda neredeyse hissedilmez ve çıkarıldığında otomatik olarak duraklar. Otomatik Geçiş özelliği sayesinde bilgisayarınızdan müzik dinlerken gelen aramayı aygıtlar arasında geçiş yapmadan iPhone’unuzdan yanıtlayabilirsiniz. MagSafe Şarj Kutusu, hareketlilik esnasında müzik deneyiminizi zenginleştiren özelliklerle ve bulunabilirlik seçenekleri ile öne çıkıyor. U1 çip teknolojisinin getirmiş olduğu Tam Konum Bulma özelliği sayesinde, şarj kutunuzun tam konumunu rahatlıkla tespit edebiliyorsunuz. Bu özellik, Bul uygulamasıyla birlikte çalışarak, size kutunuzun nerede olduğunu anında bildiriyor. Bu sayede evde mi çantanızda mı diye aramak yerine AirPods Pro'nuzun nerede olduğunu her zaman bilebilirsiniz. Şarj kutusunda bulunan yerleşik hoparlörü ise kutuyu kolayca bulabilmeniz için ses çıkarma özelliğine sahip. Ayrıca pil azaldığında veya eşleştirme tamamlandığında da sizi uyaran ses tonları bulunuyor. Şarj kutusunda 5 dakika şarjla yaklaşık 1 saat dinleme süresi veya yaklaşık 1 saat konuşma süresi sunuyor.