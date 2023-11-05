2023-11-05 08:22:05 A101'de Satışa Sunulan Airpods 2. Nesil Pro Modeli Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları
2 Kasım 2023 A101 Aldın Aldın kataloğunda yer alan Airpods Pro 2. Nesil bluetooth kulaklık özellikleri ve yorumları ile burada! Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Aldın Aldın katalog listeleri yayınlandı. 2 Kasım Aldın Aldın kataloğunda satışa çıkan Airpods Pro 2. Nesil modelinin nasıl olduğunu merak ediyorsanız sizi aşağıya alalım. a101.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Airpods Pro 2. Nesil Bluetooth Kulaklık, en çok ilgi çeken ürünlerden biri oldu.