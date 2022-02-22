2022-02-22 15:21:02 Mehmetçik daime hazır!
Milli Savunma Bakanlığı komandoların karlar üstündeki eğitim görüntüleri paylaşarak, “Bayrağımızın izinde daima hazır” ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı komandoların karlar üstündeki eğitim görüntüleri paylaşarak, “Bayrağımızın izinde daima hazır” ifadelerini kullandı.
Dosta güven, düşmana korku veren Mehmetçiğin kar kış demeden eğitimlerine devam eden görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığının resmi tiwetter hesabından yapılan paylaşımla Komandoların karlar üzerinde yaptığı eğitimden görüntülere yer verildi.
Komandoların ağır kış şartlarında, kar üzerinde, “Düşman Ateşi Altında İlerleme Teknikleri” ve “Mevzi İşgali” eğitimleri gerçekleştirme görüntüleri gururla karşılandı.
Bakanlığın paylaşımında, “Gücünü emeğinden, cesaretini kahramanlığından alan Komandolarımız karda da tipide de Al Bayrağımızın izinde daima hazır… 51’inci Komando Tugay Komutanlığı Tank Bölük Timi tarafından “Düşman Ateşi Altında İlerleme Teknikleri” ve “Mevzi İşgali” eğitimleri gerçekleştirildi.” ifadeleri kullanıldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23