2022-02-23 11:26:08 Girdikleri dairede bir şey bulamayınca kapıyı çaldılar
Diyarbakır'da bir apartmanın zemin katındaki boş daireye giren hırsızlar, içeride çalacak eşya bulamayınca kapıyı alıp götürdü. Ev sahibi Hasan Polat, "Daireyi kontrol etmek için geldim kapıya, anahtar elimde kaldı. Bir baktım kapı yok. Kapıyı çalmışlar" dedi. Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa 7. Sokaktaki Şebnem Apartmanı’nın giriş katındaki daire, kiracı çıkınca bir süre boş kaldı. Dairede kimsenin oturmadığını fark eden kişiler, önceki gece kapısını açmak istedi. Tüm uğraşlarına rağmen kapıyı açamayan şüpheliler, bu kez dairenin arka bahçeye bakan penceresinin demir korkuluklarını kırıp, içeri girdi. İçeride çalacak eşya bulamayan hırsızlar, muslukları, kalorifer peteklerini, kapı kollarını, prizleri ve duvarın içinden geçen elektrik kablolarını çaldı. Hırsızlar, dairenin çelik kapısı ile demir panjurunu da söküp götürdü.