Girdikleri dairede bir şey bulamayınca kapıyı çaldılar

'Şaka yapıyor sandım' Ev sahibiyle birlikte daireye gelen Muhammed F., “Ben dışarıdaydım, Hasan bana, ‘kapı yok kapıyı çalmışlar.’ Şaka yapıyor sandım, ‘kapı nasıl çalınır’ dedim. Geldim baktım, gerçekten kapıyı çalmışlar. Bugüne kadar birçok hırsızlık olayını duyduk ama kapının çalınmasına ilk defa şahitlik ettik. Camları kırmışlar, yani dairede pek bir şey kalmamış, dört duvar kalmış, geri kalan her şeye zarar vermişler ve çalmışlar” diye konuştu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Ele geçirilen kapı ile diğer malzemeler ise Hasan Polat’a teslim edildi. Kapıyı teslim alan Hasan Polat, tekrar yerine taktı.