98 firmadan flaş açıklama! Yumurta alacaklar dikkat

Yumurtası için yetiştirilen tavukların endüstriyel kafeslere son verilmesi için çalışan Kafessiz Türkiye, her yılın sonunda hazırladığı Yumurta Takip Raporunu yayımladı. Rapora göre, Türkiye'de faaliyet gösteren ve kafessiz yumurta taahhüdü veren 59 firma ile henüz taahhüt vermeyen 39 firma olmak üzere toplamda 98 firma yer alıyor. Bu firmalar otel, perakende, kafe/restoran, gıda üreticisi ve yemek servisi olmak üzere beş farklı sektörden seçildi.