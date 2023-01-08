  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
3
97’si çocuk, 54’ü kadın! Yüzlerce mahkum serbest bırakıldı

2023-01-08 08:36:15
97’si çocuk, 54’ü kadın! Yüzlerce mahkum serbest bırakıldı

Yüzlerce Afgan mahkûm Karaçi hapishanelerinden serbest bırakıldı İslamabad'daki Taliban büyükelçiliğindeki yetkililer, bugün 500'den fazla Afgan mahkumun Karaçi hapishanelerinden serbest bırakıldığını söyledi.

#1
Foto - 97’si çocuk, 54’ü kadın! Yüzlerce mahkum serbest bırakıldı

Büyükelçiliğin Twitter sayfasında, "İslamabad'daki Afganistan Büyükelçiliği ve Karaçi'deki konsolosluklarının çabalarıyla, 54'ü kadın ve 97'si çocuk olmak üzere 524 kişi yakında serbest bırakılacak ve Afganistan'a transfer edilecek" denildi. Karaçi'deki bir kaynak "bugün sadece yaklaşık 300 mahkumun Karaçi hapishanelerinden ayrılabileceğini" söyledi. Büyükelçiliğin Twitter sayfasında yayınlanan videolarda, kadınların ve çocukların hapishanelerden ve otobüslerden gönderildiğini gösteriyor. İslamabad'daki büyükelçilik yetkilileri de mahkumların ulaşım, yol, yiyecek, içecek ve giyecek masraflarının da büyükelçilik ve konsolosluk tarafından ödendiğini söyledi.Büyükelçiliğin Twitter sayfasında, "İslamabad'daki Afganistan Büyükelçiliği ve Karaçi'deki konsolosluklarının çabalarıyla, 54'ü kadın ve 97'si çocuk olmak üzere 524 kişi yakında serbest bırakılacak ve Afganistan'a transfer edilecek" denildi. Karaçi'deki bir kaynak "bugün sadece yaklaşık 300 mahkumun Karaçi hapishanelerinden ayrılabileceğini" söyledi. Büyükelçiliğin Twitter sayfasında yayınlanan videolarda, kadınların ve çocukların hapishanelerden ve otobüslerden gönderildiğini gösteriyor. İslamabad'daki büyükelçilik yetkilileri de mahkumların ulaşım, yol, yiyecek, içecek ve giyecek masraflarının da büyükelçilik ve konsolosluk tarafından ödendiğini söyledi.

#2
Foto - 97’si çocuk, 54’ü kadın! Yüzlerce mahkum serbest bırakıldı

Afganistan İslam Emirliği Sözcüsü Zabihullah Mujahid'in Resmi Twitter Hesabı’nda yaptığı açıklamada “İslam Emirliği yetkililerinin çabalarıyla Pakistan tarafındaki Afgan mahkumların serbest bırakılmasından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Pakistan'dan Afgan kardeşlerini artık gözaltına almamasını istiyoruz, yoksa bu durum -Allah korusun- iki ülke arasında nefrete ve mesafeye neden olur.” dedi. Daha önce, Taliban'ın Karaçi hükümet konsolosu Mevlevi Sayed Abdul Jabar, serbest bırakma sürecinin devam ettiğini ve yasal işlemlerin ardından önümüzdeki günlerde mahkumların Afganistan'a iade edileceğini söyledi. Birkaç gün önce, medya, Pakistan hapishanelerinde Gözaltına Alınan Afgan mültecilerin, özellikle de kadınların ve çocukların fotoğrafları tepkilere neden oldu. Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı (UNHCR) da Twitter sayfasındaki bir mesajda, Pakistan belgesindeki Afgan tutukluların durumuyla ilgili raporların ciddi endişe duyduğunu söyledi. Ajanstaki yetkililer, Pakistan da dahil olmak üzere Afganistan'ın komşu ülkelerinden güvenlik için giden ailelere barınak sağlamalarını istediklerini söyledi.

Türk SİHA'larına karşı Rusya'ya İHA gönderen ülkeye çok büyük darbe
Teknoloji

Türk SİHA'larına karşı Rusya'ya İHA gönderen ülkeye çok büyük darbe

Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'lara karşı Rusya'ya insansız hava araçlarını gönderen İran bir şok daha yaşadı. ABD,..
TBMM Başkanı Şentop’tan Yunanistan’a ayar!
Siyaset

TBMM Başkanı Şentop’tan Yunanistan’a ayar!

Edirne'de düzenlenen Dr. Sadık Ahmet Paneli'ne katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan’a tepki gösterdi.
İHH 2022’de 700 bin savaş mağduruna yardım etti
Aktüel

İHH 2022’de 700 bin savaş mağduruna yardım etti

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye’nin çeşitli bölgelerinde yaşayan savaş mağduru sivillere, 2022’de 2 bin 43 tır d..
Yeni elektrik fiyatları açıklandı! İşte o rakamlar...
Ekonomi

Yeni elektrik fiyatları açıklandı! İşte o rakamlar...

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 200 lira, en düşük 1624 lira 45 kuruş olarak belirlendi. ..
﻿Dünya devi Peugeot otomotiv sektörüne damgasını vuran Inception modelini tanıttı! Sıfır araba: Fransız otomobil
Otomotiv

﻿Dünya devi Peugeot otomotiv sektörüne damgasını vuran Inception modelini tanıttı! Sıfır araba: Fransız otomobil

Fransız otomobil devi Peugeot, gelecekten gelen bir görünüme sahip olan yeni Inception modelini tanıttı. İşte araç üretici firmanın yeni mod..
Markette mide bulandıran sapıklık! Güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Gündem

Markette mide bulandıran sapıklık! Güvenlik kamerasına böyle yansıdı

İstanbul'da bir zincir market şubesinde bir sapığın, alışveriş yapan kadının eteğinin altından video çekmeye çalıştığı o anlar güvenlik kame..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23