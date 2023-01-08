97’si çocuk, 54’ü kadın! Yüzlerce mahkum serbest bırakıldı

Büyükelçiliğin Twitter sayfasında, "İslamabad'daki Afganistan Büyükelçiliği ve Karaçi'deki konsolosluklarının çabalarıyla, 54'ü kadın ve 97'si çocuk olmak üzere 524 kişi yakında serbest bırakılacak ve Afganistan'a transfer edilecek" denildi. Karaçi'deki bir kaynak "bugün sadece yaklaşık 300 mahkumun Karaçi hapishanelerinden ayrılabileceğini" söyledi. Büyükelçiliğin Twitter sayfasında yayınlanan videolarda, kadınların ve çocukların hapishanelerden ve otobüslerden gönderildiğini gösteriyor. İslamabad'daki büyükelçilik yetkilileri de mahkumların ulaşım, yol, yiyecek, içecek ve giyecek masraflarının da büyükelçilik ve konsolosluk tarafından ödendiğini söyledi.Büyükelçiliğin Twitter sayfasında, "İslamabad'daki Afganistan Büyükelçiliği ve Karaçi'deki konsolosluklarının çabalarıyla, 54'ü kadın ve 97'si çocuk olmak üzere 524 kişi yakında serbest bırakılacak ve Afganistan'a transfer edilecek" denildi. Karaçi'deki bir kaynak "bugün sadece yaklaşık 300 mahkumun Karaçi hapishanelerinden ayrılabileceğini" söyledi. Büyükelçiliğin Twitter sayfasında yayınlanan videolarda, kadınların ve çocukların hapishanelerden ve otobüslerden gönderildiğini gösteriyor. İslamabad'daki büyükelçilik yetkilileri de mahkumların ulaşım, yol, yiyecek, içecek ve giyecek masraflarının da büyükelçilik ve konsolosluk tarafından ödendiğini söyledi.