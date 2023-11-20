97 yaşındaki kadın ezber bozdu! Uzun yaşamanın sırrı şoke etti! Böyle bir şey gerçekten var mı

Gannon'un, "Seni 10-20 yıl daha görmeyi bekleyelim mi?" sorusuna Julia, tüm muzipliğiyle, "Umarım hayır" diye cevap veriyor. Newsweek'e konuşan Gannon, haftada bir dükkanına gelen Julia ile her şey hakkında konuştuklarını söylüyor. Julia, klas olmanın harika bir örneği. Öte yandan yüzbinlerce kişi Tiktok'ta Julia'nın yer aldığı videoyu çok beğendi. Bir kullanıcı, "Bu sorunun birçok defa sorulduğunu duydum ama 'Bu kadar uzun yaşamak istemedim' cevabını hiç duymadım" dedi.