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97 yaşındaki kadın ezber bozdu! Uzun yaşamanın sırrı şoke etti! Böyle bir şey gerçekten var mı

2023-11-20 13:16:12
97 yaşındaki kadın ezber bozdu! Uzun yaşamanın sırrı şoke etti! Böyle bir şey gerçekten var mı

Ortalama yaşam süresinin 76 yıl olduğu ABD'de yaşayan bir kadın, 97. yaşını kutladı. Uzun yaşamanın sırrı sorulan kadın, ezber bozan açıklamalarda bulundu. İşte, uzun yaşamak için yapılması gerekenler... ABD'nin Kaliforniya kentinde yaşayan kuaför Brittany Gannon, video paylaşım sitesi Tiktok sayfasından 97 yaşındaki müşterisi Julia ile uzun yaşamak hakkında konuştuğu bir video paylaştı.

#1
Foto - 97 yaşındaki kadın ezber bozdu! Uzun yaşamanın sırrı şoke etti! Böyle bir şey gerçekten var mı

ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre ülkede ortalama yaşam beklentisi 76 yıl. 97 yaşıyla ortalamanın 21 yıl üzerindeki Julia'nın uzun hayata dair yaşıtlarından daha farklı bir yaklaşımı var. "Bu kadar uzun yaşamak istemiyorum, istemedim, gelecekte de ne olduğunu bilmek istemiyorum" diyen Julia'nın tebessümü yüzünden hiç eksik olmuyor.

#2
Foto - 97 yaşındaki kadın ezber bozdu! Uzun yaşamanın sırrı şoke etti! Böyle bir şey gerçekten var mı

Indepedent Türkçe'de yer alan habere göre, "Sadece normal bir hayat yaşadım" ifadelerini kullanan Julia, bu normalliği şöyle açıklıyor: "Hiç spor salonuna gitmedim, egzersiz ya da başka bir şey yapmadım. Hiç sağlıklı yemek yemedim, diyet yapmadım. Herkesin konuştuğu her şeye karşıyım."

#3
Foto - 97 yaşındaki kadın ezber bozdu! Uzun yaşamanın sırrı şoke etti! Böyle bir şey gerçekten var mı

Gannon'un, "Seni 10-20 yıl daha görmeyi bekleyelim mi?" sorusuna Julia, tüm muzipliğiyle, "Umarım hayır" diye cevap veriyor. Newsweek'e konuşan Gannon, haftada bir dükkanına gelen Julia ile her şey hakkında konuştuklarını söylüyor. Julia, klas olmanın harika bir örneği. Öte yandan yüzbinlerce kişi Tiktok'ta Julia'nın yer aldığı videoyu çok beğendi. Bir kullanıcı, "Bu sorunun birçok defa sorulduğunu duydum ama 'Bu kadar uzun yaşamak istemedim' cevabını hiç duymadım" dedi.

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