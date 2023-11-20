2023-11-20 13:16:12 97 yaşındaki kadın ezber bozdu! Uzun yaşamanın sırrı şoke etti! Böyle bir şey gerçekten var mı
Ortalama yaşam süresinin 76 yıl olduğu ABD'de yaşayan bir kadın, 97. yaşını kutladı. Uzun yaşamanın sırrı sorulan kadın, ezber bozan açıklamalarda bulundu. İşte, uzun yaşamak için yapılması gerekenler... ABD'nin Kaliforniya kentinde yaşayan kuaför Brittany Gannon, video paylaşım sitesi Tiktok sayfasından 97 yaşındaki müşterisi Julia ile uzun yaşamak hakkında konuştuğu bir video paylaştı.