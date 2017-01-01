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97 Afganistan, 32 Pakistan, 9 Bangladeş... Burası Van!

  • Van’ın İpekyolu ilçesindeki 3 evde yapılan operasyonda 138 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalandı.

  • Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi Lalepaşa 12. Sokak, Güllük 2. Sokak ve Gülistan 1. Sokak üzerinde bulunan 3 ayrı ikamette arama yapıldığı belirtildi. Aramada 97 Afganistan, 32 Pakistan, 9 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 138 kaçak şahıs yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yapan A.K., D.K., T.İ. ve Y.Ö. isimli şüpheliler ise gözaltına alındı.

  • Gözaltına alınan 4 şüpheli şahıstan D.K. cumhuriyet savcılığınca serbest, A.K., T.İ. ve Y.Ö. ise tutuklandı.

  • Yabancı uyruklu şahıslar ise, gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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