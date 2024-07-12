2024-07-12 09:59:40 94 yaşındaki ninenin dramı
Bursa'nın Kestel ilçesinde evinde yalnız yaşayan 94 yaşındaki yaşlı kadının dramı sosyal medyada yayınlanınca, videodan sonra bakanlık ekipleri, kaymakamlık ve belediye harekete geçti. Yaşlı kadın bakımevine yerleştirildi. Mahalle muhtarı, belediye ve vatandaşların da Safiye Nine'ye zaman zaman yardım yaptığı ortaya çıktı. Kestel ilçesi Ahmet Vefik Paşa Mahallesi Saatçi Sokak'ta yaşayan Safiye Pişkin (94), yardıma muhtaç olması üzerine vatandaşlar tarafından videosu çekilerek sosyal medyada paylaşıldı. Videoyu gören vatandaşlar yardım etmek için Pişkin'in yaşadığı eve gitti. Video kısa sürede birçok vatandaş ve kurumlara ulaştı. 1 çocuk ve 2 torun sahibi olan 94 yaşındaki Safiye Pişkin, hasta nakil ambulansı ile bakımevine yerleştirildi.