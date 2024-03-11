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900 yıllık gelenek! Bu köyde Ramazan ayının ilk günü herkes aynı yemeği yapıyor

2024-03-11 17:17:47
900 yıllık gelenek! Bu köyde Ramazan ayının ilk günü herkes aynı yemeği yapıyor

Bursa'nın Kozluören Köyü'nde 900 yıldır herkes Ramazan ayının ilk günü aynı yemeği hazırlıyor.

#1
Foto - 900 yıllık gelenek! Bu köyde Ramazan ayının ilk günü herkes aynı yemeği yapıyor

Bursa'nın Kestel ilçesinde Osmanlı köyü olarak bilinen Kozluören köyünde yüzyıllardır tüm köy halkı Ramazan ayının ilk gününde aynı yemeği yiyor. 400 nüfuslu köydeki her hane ilk iftarda oruçlarını çullama ve yeşil mercimek yiyerek açıyor.

#2
Foto - 900 yıllık gelenek! Bu köyde Ramazan ayının ilk günü herkes aynı yemeği yapıyor

Bursa'ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta İnegöl ve Kestel ilçelerinin tam ortasında yer alan Kozluören köyünün geçmişi Selçuklu Devletinin son dönemlerine kadar dayanıyor. O dönemde yaşamış ve köyün kurucusu olarak ta bilinen Abdal Mehmed ismindeki gönül erbabının savaş zamanı ve Ramazan ayının ilk günü eşi Gül Hatun'a yaptırıp tüm köye dağıttığı Çullama ve Yeşil Mercimek geleneği 900 yıldır hiç bozulmadan günümüze kadar ulaşıyor.

#3
Foto - 900 yıllık gelenek! Bu köyde Ramazan ayının ilk günü herkes aynı yemeği yapıyor

11 Ayın Sultanı Mübarek Ramazan ayının ilk gününde 20 haneli köyün her mutafında sabah erken saatten itibaren bu iki yemek hazırlanıyor. İftar vakti yaklaştığında ise tüm ocaklardan pişen geleneksel iki yemeğin kokusu geliyor. Önce elde açılan yufkalar bir tepsiye baklava gibi dizilip üzerine tercihe göre pişirilen beyaz yada kırmızı etler dökülüyor. Daha sonra tereyağı eritilerek hazırlanan soslar dökülerek çullama denilen yemek iftar sofralarına servis ediliyor. Ramazan'ın birinci gününde her evde pişirilen çullama ve yeşil mercimek iftarda afiyetle yeniyor.

#4
Foto - 900 yıllık gelenek! Bu köyde Ramazan ayının ilk günü herkes aynı yemeği yapıyor

Kozluören Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ruhsel Demirtaş, Çullama ve Yeşil mercimek Ramazanlarda olmazsa olmazımız. İlk günü mutlaka yaparız. Büyüklerimizden öyle gördük. Babannelerimiz ninelerimiz hep yapardı. Biz yapıyoruz bizden sonrada inşallah yaparlar" diye konuştu. Köy halkından Berrin Selçuk ise, Ramazan'da ilk gün herkesin evinde bu yemek pişer. Un su ve tuzla karıp hamuru açar ve saçta pişiririz. Daha sonra onları sarıp küçük küçük keserek üzerine pişirdiğimiz tavuğu dökeriz. İftarda da çokta güzel yeriz Ramazan'ımızda çok güzel geçer bu sayede. Herkesin evinde ilk günü yeşil mercimek ve çullama pişer" dedi.

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