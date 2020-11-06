9 ilden flaş sigara kararı! Cadde ve sokaklarda artık yasak

Türkiye'de 24 saatte koronavirüs nedeniyle 81 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 10 bin 639 oldu. Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosuna göre, dün 146 bin 28 test yapıldı, 2 bin 311 yeni hasta tespit edildi. Öte yandan 9 ilden birbiri ardına sigara yasağı kararları geldi. Türkiye'de son 24 saatte toplam koronavirüs hasta sayısı 386 bin 820 oldu. Hastalarda zatürre oranı yüzde 4.7, ağır hasta sayısı 2 bin 564 oldu. Dün 1714 kişi iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 332 bin 379'a ulaştı. Sağlık Bakam Fahrettin Koca, Twitter'dan, "Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla. Bu artışa engel olmak zorundayız. Hijyene önem verin. Maske kullanalım" dedi.