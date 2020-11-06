  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
7
9 ilden flaş sigara kararı! Cadde ve sokaklarda artık yasak

2020-11-06 09:23:21
9 ilden flaş sigara kararı! Cadde ve sokaklarda artık yasak

Türkiye'de 24 saatte koronavirüs nedeniyle 81 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 10 bin 639 oldu. Sağlık Bakanlığı'nın günlük koronavirüs tablosuna göre, dün 146 bin 28 test yapıldı, 2 bin 311 yeni hasta tespit edildi. Öte yandan 9 ilden birbiri ardına sigara yasağı kararları geldi. Türkiye'de son 24 saatte toplam koronavirüs hasta sayısı 386 bin 820 oldu. Hastalarda zatürre oranı yüzde 4.7, ağır hasta sayısı 2 bin 564 oldu. Dün 1714 kişi iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 332 bin 379'a ulaştı. Sağlık Bakam Fahrettin Koca, Twitter'dan, "Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla. Bu artışa engel olmak zorundayız. Hijyene önem verin. Maske kullanalım" dedi.

#1
Foto - Öte yandan koronavirüsle mücadele kapsamında Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Kastamonu, Denizli, Erzincan, Sinop ve Kütahya'dan sonra Muş'ta da açık alanlarda, cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı.

Öte yandan koronavirüsle mücadele kapsamında Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Kastamonu, Denizli, Erzincan, Sinop ve Kütahya'dan sonra Muş'ta da açık alanlarda, cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı.

#2
Foto - Muş'ta, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında, cadde, sokak, meydan, park ve bahçe gibi kamunun ortak kullanım alanlarında sigara ve benzeri tütün ürünlerinin içilmesine yasak geldi. Valilikten yapılan açıklamada, salgının görüldüğü andan itibaren kamu düzeni ve toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin ve salgının, bulaşmanın yayılımım kontrol altında tutma amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca gerekli kararlar alınarak uygulamaya geçirildiği vurgulandı.

Muş'ta, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında, cadde, sokak, meydan, park ve bahçe gibi kamunun ortak kullanım alanlarında sigara ve benzeri tütün ürünlerinin içilmesine yasak geldi. Valilikten yapılan açıklamada, salgının görüldüğü andan itibaren kamu düzeni ve toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin ve salgının, bulaşmanın yayılımım kontrol altında tutma amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca gerekli kararlar alınarak uygulamaya geçirildiği vurgulandı.

#3
Foto - Hürriyet gazetesinin haberine göre, tedbirlere uymayanlara idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararı da alındı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, tedbirlere uymayanlara idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararı da alındı.

#4
Foto - Kent merkezinde denetim yapan polis ekipleri, sigara içen vatandaşları uyardı. Daha önce de Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Kastamonu, Denizli, Erzincan, Sinop ve Kütahya'da il hıfzıssıhha kurulları, kamunun ortak kullanımına açık alanlarında sigara kullanımım yasaklama kararı almıştı.

Kent merkezinde denetim yapan polis ekipleri, sigara içen vatandaşları uyardı. Daha önce de Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Kastamonu, Denizli, Erzincan, Sinop ve Kütahya'da il hıfzıssıhha kurulları, kamunun ortak kullanımına açık alanlarında sigara kullanımım yasaklama kararı almıştı.

#5
Foto - Bunlardan çoğunluğundaki yasak kararı Muş'taki gibi tüm kent merkezini kapsarken, Sinop ve Kütahya gibi merkezlerde semt pazarları, duraklar, banka, PTT, noter ve fatura ödeme noktaları önleri gibi kısıtlanan alan ve bölgeler ayrıca belirtilmişti.

Bunlardan çoğunluğundaki yasak kararı Muş'taki gibi tüm kent merkezini kapsarken, Sinop ve Kütahya gibi merkezlerde semt pazarları, duraklar, banka, PTT, noter ve fatura ödeme noktaları önleri gibi kısıtlanan alan ve bölgeler ayrıca belirtilmişti.

#6
Foto - Öte yandan Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) koronavirüse karşı geliştirilen ERUCOV-VAC inaktif aşı adayının AR-GE çalışmaları tamamlandı. Etik kurul izni ve Sağlık Bakanlığı'ndan alman onayların ardından tamamen yerli ve milli olan aşırım ilk dozu gönüllü Nazif Duma'ya uygulanarak, faz-1 çalışmalarına başlandı. Gönüllü olmaktan mutlu olduğunu söyleyen Duma,

Öte yandan Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) koronavirüse karşı geliştirilen ERUCOV-VAC inaktif aşı adayının AR-GE çalışmaları tamamlandı. Etik kurul izni ve Sağlık Bakanlığı'ndan alman onayların ardından tamamen yerli ve milli olan aşırım ilk dozu gönüllü Nazif Duma'ya uygulanarak, faz-1 çalışmalarına başlandı. Gönüllü olmaktan mutlu olduğunu söyleyen Duma, "İnşallah insanlara umut olurum" diyerek akademisyenlere çalışmalarından dolayı teşekkür etti. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da "Faz-1 çalışması yaklaşık iki ay sürecek. Ocak ayının başlarında bitirmeyi planlıyoruz. Faz-1 çalışmalarının başarılı olması halinde üniversitemizde diğer faz çalışmalarına geçilecek" dedi. ERUCOV-VAC inaktif aday aşısı, 18-55 yaş arasında sağlıklı ve daha önce COVID-19 hastalığını geçirmemiş toplam 44 gönüllüye uygulanacak.

Ajanslara biraz önce düştü! Türkiye’nin komşusunu vuracaklarını açıkladılar
Dünya

Ajanslara biraz önce düştü! Türkiye’nin komşusunu vuracaklarını açıkladılar

İsrail Yerleşim Birimleri Bakanı Tzachi Hanegbi, ABD seçimini Joe Biden'in kazanması halinde eski Başkan Barack Obama döneminde yapılan nükl..
Bölgeye tank ve asker yığıyorlar! Abdullah Ağar görüntüleri böyle servis etti
Gündem

Bölgeye tank ve asker yığıyorlar! Abdullah Ağar görüntüleri böyle servis etti

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Azerbaycan ordusunun işgalci Ermenistan'a karşı yürüttüğü başarılı operasyona ilişkin dikkat çeken bir görünt..
Türkiye, o ülkenin IMF'ye olan borcunu ödeyecek
Ekonomi

Türkiye, o ülkenin IMF'ye olan borcunu ödeyecek

Türkiye, Afrika'nın doğusunda yer alan Somali'nin Uluslararası Para Fonu'na (IMF) olan ve vadesi geçmiş borcunun ödenmesine katkıda bulundu...
Masumlar Apartmanı gerçek oldu
Gündem

Masumlar Apartmanı gerçek oldu

Çöp toplayan ve temizlik hastası olan bir ailenin hikayesinin canlandırıldığı Masumlar Apartmanı dizisi gerçek oldu. Yalova'nın Çınarcık ilç..
Abdullah Ağar, Türkiye'yi bekleyen tehlikeyi açıkladı
Gündem

Abdullah Ağar, Türkiye'yi bekleyen tehlikeyi açıkladı

Avusturya'daki terör saldırısı örneğinde de görüldüğü gibi uluslararası kamuoyunda Türkiye'nin illegal yapılarla ilişkilendirilmesi tehlikes..
Şaka değil gerçek! 1984'te ölen isim, Joe Biden'a oy verdi
Dünya

Şaka değil gerçek! 1984'te ölen isim, Joe Biden'a oy verdi

ABD'de yapılan başkanlık seçimindeki tartışmalar sürerken flaş bir iddia ortaya atıldı. 1984'de ölen William Bradley'in 2020 ABD seçimlerind..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay