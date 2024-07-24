9 bin kilometre yol yaptı! TOGG ile 12 ülkeyi gezdi

Adem Örnek, seyahat ile ilgili tüm deneyimlerini sosyal medya platformlarında bolca paylaştığını ve paylaşmaya devam edeceğini belirtti. Bu turdan cesaret alarak birçok TOGG kullanıcısının seneye konvoy halinde Avrupa'yı turlamayı hedeflediklerini söyledi. Örnek, bu turla "Gidemezsin, yapamazsın" diyenlere etkili bir cevap verdiklerini vurguladı. Adem Örnek'in bu deneyimi, elektrikli araçlarla uzun yolculukların mümkün olduğunu kanıtladı ve TOGG T10x'in performansını gözler önüne serdi. Bu başarı, elektrikli araçların geleceğine dair umut verici bir mesaj oldu. Bilgisayar Teknikeri Adem Örnek açıklamasında, "Avrupa'yı gezimiz sırasında insanlar fazlasıyla ilgili gösterdi. Araçta seyahat ederken bana korna çalanlar, aracım şarjdayken arabanın yanına gelip arabanın markasına bakanlar çok fazla ilgi gördük. Bu arabaya sipariş verip bekleyenler de var. Kimisi bu arabayı önceden biliyor. Aa TOGG diyor. Hatta birçok kişi bu aracı küçük bir şey olduğunu zannetmiş. Fakat bu aracın gerçek görünüşünün büyük olduğunu heybetli olduğunu söyleyen de var. Almanya'da ve Hollanda'da bu aracın satışını bekleyen çok insan var. Aynı şekilde gurbetçiler de bekliyor. Araç şarjdayken gelip inceleyen çok insan oldu. Hepsine bu araç hakkındaki bütün deneyimlerimi oturup tek tek anlattım. Bu konuda çok gurur duydum. Şarjla ilgili hiçbir problem yaşamadım. Orada neredeyse her sokakta şarj var. Şarj noktasında hiçbir problem yaşamadım" dedi.