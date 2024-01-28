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9-15 yaş erkek çocuklarına oyun içinde müstehcen tuzak! Detaylar kan dondurdu

2024-01-28 08:33:22
9-15 yaş erkek çocuklarına oyun içinde müstehcen tuzak! Detaylar kan dondurdu

#1
Foto - 9-15 yaş erkek çocuklarına oyun içinde müstehcen tuzak! Detaylar kan dondurdu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalarda, S.K. isimli şüphelinin çocuk pornografisi içeriklerini sattığını belirledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ardından ekipler, S.K. isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

#2
Foto - 9-15 yaş erkek çocuklarına oyun içinde müstehcen tuzak! Detaylar kan dondurdu

Şüpheli S.K.'nin cep telefonunda yapılan detaylı incelemede çok sayıda çocuk pornografisi ve müstehcen fotoğrafların yer aldığı dokümanlara ulaşıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, S.K.'nin telefonunda internet tabanlı Viber adlı sohbet uygulamasının yer aldığını tespit etti.

#3
Foto - 9-15 yaş erkek çocuklarına oyun içinde müstehcen tuzak! Detaylar kan dondurdu

Uygulamayı incelemeye alan ekipler, 'Satılık Çocuk ...' başlıklı sohbet odasını belirledi. Yüzlerce üyesi olan sohbet odasında, 37 kişinin erkek çocuklarına ait müstehcen fotoğraf ve videoların satışı yaptığını tespit etti.

#4
Foto - 9-15 yaş erkek çocuklarına oyun içinde müstehcen tuzak! Detaylar kan dondurdu

ÖZEL EKİP 6 AY DOSYAYA ÇALIŞTI Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından konu için kurulan özel bir ekip, Viber uygulamasını mercek altına alarak 6 ay süren çalışmanın ardından 37 kişinin gerçek kimliklerini ortaya çıkardı.

#5
Foto - 9-15 yaş erkek çocuklarına oyun içinde müstehcen tuzak! Detaylar kan dondurdu

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Ankara merkezli Adana, Ağrı, Aydın, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Malatya, Muğla, Sakarya, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Yalova'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 35 şüpheliyi gözaltına aldı. Ankara emniyetindeki işlemlerin ardından 35 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme heyeti karşısına çıkan 35 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#6
Foto - 9-15 yaş erkek çocuklarına oyun içinde müstehcen tuzak! Detaylar kan dondurdu

OYUN İÇERİKLERİ KARŞILIĞINDA MÜSTEHCEN FOTOĞRAF Operasyondan ardından şüphelilerin kullandığı dijitalleri ele geçiren ekipler, çocukların nasıl tuzağa düşürüldüğünü ortaya çıkardı. Popüler olan çevrimiçi oyunlara giriş yapan 9-15 yaş erkek çocukları ile oyun içerisinde yer alan sohbet kanallarından iletişime geçen şüphelilerin 'Oyun Karakteri ve İçerikleri' ücretsiz olarak verebilecekleri şeklinde konuşma gerçekleştirdiklerini tespit etti.

#7
Foto - 9-15 yaş erkek çocuklarına oyun içinde müstehcen tuzak! Detaylar kan dondurdu

Çocuklar ile sosyal medya hesapları üzerinden konuşmaya devam eden şüpheliler, göstermelik oyun karakter ve itemleri gönderdi. Ücretsiz şeklinde oyun içeriklerine sahip olan çocuklar daha fazlasını alabilirim umuduyla kendilerinden istenilen müstehcen fotoğraflar karelerini göndermeye başladı.

#8
Foto - 9-15 yaş erkek çocuklarına oyun içinde müstehcen tuzak! Detaylar kan dondurdu

#9
Foto - 9-15 yaş erkek çocuklarına oyun içinde müstehcen tuzak! Detaylar kan dondurdu

ÇOCUKLARIN HANGİ OYUNU OYNADIKLARI TAKİP EDİN Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, aileleri ve çocukları mobil oyunlara yönelik önemli uyarılarda bulundu. Kırık, "Ailelerin ve çocukların mobil oyunların potansiyel tehlikelerine karşı daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda farkındalık yaratmak önemlidir.

#10
Foto - 9-15 yaş erkek çocuklarına oyun içinde müstehcen tuzak! Detaylar kan dondurdu

Aileler, çocuklarının mobil oyun oynarken güvenliği sağlamak için bazı önlemler alabilirler. Öncelikle, hangi mobil oyunları oynadığını takip etmek ve çocuğunuzun çevrimiçi bağlantıda olup olmadığını kontrol etmek önemlidir. Ayrıca, çocuğunuzun kimlerle etkileşimde bulunduğunu gözlemlemek ve çocuğunuza internet üzerinde kişisel bilgilerini paylaşmamaları gerektiğini öğretmek hayati öneme sahiptir" dedi.

#11
Foto - 9-15 yaş erkek çocuklarına oyun içinde müstehcen tuzak! Detaylar kan dondurdu

ÇOCUKLARA FOTOĞRAF PAYLAŞMAMALARI KONUSUNDA UYARIN Ailelerin, çocukları korunması noktasında atacağı adımları aktaran Kırık, "Çocuklar da bu tür tehlikelerden korunmak için bazı adımlar atabilirler. İlk olarak, internet üzerinde kişisel bilgilerini paylaşmamak ve tanımadıkları kişilerle iletişim kurmamak önemlidir. Ayrıca, kendilerini güvende hissetmedikleri durumlarda bir yetişkine haber verme alışkanlığı kazanmaları önemlidir. Bu şekilde, çocuklar kendilerini koruyabilir ve çevrimiçi ortamlarda güvende kalabilirler. Öte yandan, çocuklara özel uyarılar da yapılmalıdır. Örneğin, çocuklara asla kişisel bilgilerini veya fotoğraflarını paylaşmamaları gerektiği konusunda sık sık hatırlatılmalıdır. Ayrıca, çocuklar oyun oynarken veya çevrimiçi sohbetlerde tanıştıkları kişilere güvenmemeleri konusunda uyarılmalıdır. En önemlisi, kendilerini güvende hissetmedikleri durumlarda oyun oynamayı bırakmaları ve bir yetişkine haber vermeleri gerektiği vurgulanmalıdır."

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