9-15 yaş erkek çocuklarına oyun içinde müstehcen tuzak! Detaylar kan dondurdu

ÇOCUKLARA FOTOĞRAF PAYLAŞMAMALARI KONUSUNDA UYARIN Ailelerin, çocukları korunması noktasında atacağı adımları aktaran Kırık, "Çocuklar da bu tür tehlikelerden korunmak için bazı adımlar atabilirler. İlk olarak, internet üzerinde kişisel bilgilerini paylaşmamak ve tanımadıkları kişilerle iletişim kurmamak önemlidir. Ayrıca, kendilerini güvende hissetmedikleri durumlarda bir yetişkine haber verme alışkanlığı kazanmaları önemlidir. Bu şekilde, çocuklar kendilerini koruyabilir ve çevrimiçi ortamlarda güvende kalabilirler. Öte yandan, çocuklara özel uyarılar da yapılmalıdır. Örneğin, çocuklara asla kişisel bilgilerini veya fotoğraflarını paylaşmamaları gerektiği konusunda sık sık hatırlatılmalıdır. Ayrıca, çocuklar oyun oynarken veya çevrimiçi sohbetlerde tanıştıkları kişilere güvenmemeleri konusunda uyarılmalıdır. En önemlisi, kendilerini güvende hissetmedikleri durumlarda oyun oynamayı bırakmaları ve bir yetişkine haber vermeleri gerektiği vurgulanmalıdır."