2023-02-13 10:49:55 8.günden yansıyanlar! İskenderun’da son durum
Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay’ın İskenderun ilçesi büyük yara aldı.
Türkiye depremle boğuşurken iki ülkeden sinsi adım! Helikopterler havalandı, tanklar ilerlemeye başladı
Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay’ın İskenderun ilçesi büyük yara aldı.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
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