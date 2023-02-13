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Yaşam
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8.günden yansıyanlar! İskenderun’da son durum

2023-02-13 10:49:55
8.günden yansıyanlar! İskenderun’da son durum

Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay’ın İskenderun ilçesi büyük yara aldı.

#1
Foto - 8.günden yansıyanlar! İskenderun’da son durum

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

#2
Foto - 8.günden yansıyanlar! İskenderun’da son durum

#3
Foto - 8.günden yansıyanlar! İskenderun’da son durum

#4
Foto - 8.günden yansıyanlar! İskenderun’da son durum

#5
Foto - 8.günden yansıyanlar! İskenderun’da son durum

#6
Foto - 8.günden yansıyanlar! İskenderun’da son durum

#7
Foto - 8.günden yansıyanlar! İskenderun’da son durum

#8
Foto - 8.günden yansıyanlar! İskenderun’da son durum

#9
Foto - 8.günden yansıyanlar! İskenderun’da son durum

#10
Foto - 8.günden yansıyanlar! İskenderun’da son durum

#11
Foto - 8.günden yansıyanlar! İskenderun’da son durum

#12
Foto - 8.günden yansıyanlar! İskenderun’da son durum

#13
Foto - 8.günden yansıyanlar! İskenderun’da son durum

#14
Foto - 8.günden yansıyanlar! İskenderun’da son durum

#15
Foto - 8.günden yansıyanlar! İskenderun’da son durum

#16
Foto - 8.günden yansıyanlar! İskenderun’da son durum

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