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%87 nem Antalya’yı pusa boğdu!

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AA Giriş Tarihi:

%87 nem Antalya’yı pusa boğdu!

Antalya’da hava sıcaklığına yüksek nem de eklenince kentte bunaltıcı hava etkisini artırdı. Nem oranı yüzde 87’ye kadar çıktı.

#1
Foto - %87 nem Antalya’yı pusa boğdu!

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, havanın 33, deniz suyu sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 87'ye ulaştı.

#2
Foto - %87 nem Antalya’yı pusa boğdu!

Nem dolayısıyla hava sıcaklığının daha yüksek hissedildiği kentte, turistler ve Antalyalılar, Konyaaltı ve Lara sahillerinden denize girip, serinlemeye çalıştı. Bazı çocuklar, Varyant Seyir Terası'nın altındaki kayalıklardan denize atladı, bazıları da su sporlarını tercih etti.

#3
Foto - %87 nem Antalya’yı pusa boğdu!

Antalya'nın simgeleri arasında yer alan Beydağları, Akdeniz ve Konyaaltı Sahili'nin yoğun nem nedeniyle yer yer görünmez hale geldiği görüldü. Normalde şehir merkezinden net şekilde izlenebilen Beydağları ve Akdeniz manzarası, nemin etkisiyle pus içinde kaldı.

#4
Foto - %87 nem Antalya’yı pusa boğdu!

Döşemealtı Seyir Terası'ndan bakıldığında Antalya'nın üzerinin nemle kaplı olduğu gözlendi.

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