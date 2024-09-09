86 milyon sterlin'lik yıldız Kadıköy yolunda! Müthiş haber geldi… Mou ısrarla gelsin diyor

SunSport, Manchester United'ın eski hocaları Jose Mourinho'yla da görüşerek Antony transferi için gereken her türlü kolaylığı sağlayacakları garantisini verdiğini yazdı. İspanya, Fransa ve Suudi Arabistan'daki takımların yoğun ilgisine rağmen Brezilyalı oyuncunun gitmemekte direndiği ve kulübünde kaldığı hatırlatıldı. Ancak Antony'nin bu sezon İngiltere Premier Lig'de 1 maça çıkıp sadece 1 dakika süre alabildiğinin hatırlatıldığı haberde, kariyeri için sürekli oynayabileceği bir takıma gitmesinin çok önemli olduğu vurgulandı. Transfer sezonunun hala açık olduğu Türkiye'nin son şansları olduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin ve Jose Mourinho faktörünün herkes için son şans olduğu haberde yer aldı.