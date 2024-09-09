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86 milyon sterlin'lik yıldız Kadıköy yolunda! Müthiş haber geldi… Mou ısrarla gelsin diyor

2024-09-09 13:01:12
86 milyon sterlin'lik yıldız Kadıköy yolunda! Müthiş haber geldi… Mou ısrarla gelsin diyor

Fenerbahçe son günlere doğru yaklaşırken transferde bombayı patlatmak üzere...

#1
Foto - 86 milyon sterlin'lik yıldız Kadıköy yolunda! Müthiş haber geldi… Mou ısrarla gelsin diyor

Fenerbahçe'ye Antony için yeni bir transfer umudu doğdu. Manchester United, 24 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusunu sarı-lacivertlilere kiralamak istiyor. Transfer penceresi hala açık olan Türk ekibi İngilizlerin son umudu. İşte detaylar...

#2
Foto - 86 milyon sterlin'lik yıldız Kadıköy yolunda! Müthiş haber geldi… Mou ısrarla gelsin diyor

Fenerbahçe, Manchester United'ın 2 yıl önce Ajax'tan 86 milyon sterlin ödeyerek renklerine bağladığı Antony transferinde yeniden atağa geçti. Takımda süre alamayan 24 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusunun değerinin düşmesinden korkan İngiliz ekibi, sarı-lacivertlilere kiralamak için görüşmelerini hızlandırdı.

#3
Foto - 86 milyon sterlin'lik yıldız Kadıköy yolunda! Müthiş haber geldi… Mou ısrarla gelsin diyor

SunSport, Manchester United'ın eski hocaları Jose Mourinho'yla da görüşerek Antony transferi için gereken her türlü kolaylığı sağlayacakları garantisini verdiğini yazdı. İspanya, Fransa ve Suudi Arabistan'daki takımların yoğun ilgisine rağmen Brezilyalı oyuncunun gitmemekte direndiği ve kulübünde kaldığı hatırlatıldı. Ancak Antony'nin bu sezon İngiltere Premier Lig'de 1 maça çıkıp sadece 1 dakika süre alabildiğinin hatırlatıldığı haberde, kariyeri için sürekli oynayabileceği bir takıma gitmesinin çok önemli olduğu vurgulandı. Transfer sezonunun hala açık olduğu Türkiye'nin son şansları olduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin ve Jose Mourinho faktörünün herkes için son şans olduğu haberde yer aldı.

#4
Foto - 86 milyon sterlin'lik yıldız Kadıköy yolunda! Müthiş haber geldi… Mou ısrarla gelsin diyor

TRANSFER REKORU KIRILMIŞTI

#5
Foto - 86 milyon sterlin'lik yıldız Kadıköy yolunda! Müthiş haber geldi… Mou ısrarla gelsin diyor

Antony, iki yıl önce 85,5 milyon sterlin bonservis bedeliyle Kırmızı Şeytanlar'a katılmıştı ve beş yıllık sözleşmenin haftalık 200 bin sterlin kazandığı bildirilmişti.

#6
Foto - 86 milyon sterlin'lik yıldız Kadıköy yolunda! Müthiş haber geldi… Mou ısrarla gelsin diyor

Antony, Man Utd formasıyla toplamda 83 maçta forma giydi ve 11 gol attı.

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