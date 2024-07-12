2024-07-12 09:11:14 85 bin TL’ye satın aldığı inek kayboldu
Hatay’da hayvancılıkla uğraşan Mustafa Çiçek’in 85 bin TL’ye satın aldığı inek, araçtan indirildiği esnada kaçarak sırra kadem bastı. Çiçek, kaçan hayvanının ardından söylediği, “Büyükbaş hayvancılığına 1 ay önce başladım ama başladığıma pişman oldum” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi. Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi’nde yaşayan 60 yaşındaki Mustafa Çiçek, çocukluğundan beri hayvancılıkla uğraşıyor. Geçmiş yıllarda küçükbaş hayvancılık yapan Çiçek, 1 ay önce büyükbaş hayvancılık yapmaya karar verdi. Büyükbaş hayvancılık için dağ köylerine giden Çiçek, buradan 1 inek ve 1 buzağıyı arabaya yükleyerek yola çıktı.