85 bin TL’ye satın aldığı inek kayboldu

“Burada arabadan indirirken nasıl oldu bilmiyorum ama elimizden kaçtı” 85 bin TL’ye aldığı ineğin sırra kadem bastığını ifade eden 60 yaşında Mustafa Çiçek, “Akşam 17.30 civarında dağdan ineği almıştım. Arabayla buraya getirdim. Burada arabadan indirirken nasıl oldu bilmiyorum ama elimizden kaçtı. Bir türlü tutamadık. O gün bugündür arıyoruz. Bir türlü ineğe ulaşamadık. En son Karlısu tarafından görülmüş. Ondan sonra izini bulamadık. Jandarma geldi ve yardım etti. Ekipler dron ile arama yaptılar ama bir sonuç çıkmadı.