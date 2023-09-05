800 yıllık eser! Dünyada sadece Gaziantep’te var

Gördüğü 800 yıllık eser karşısında hayran kaldığını ve herkesin kastelleri görmesi, tarihi yerinde yaşaması gerektiğini aktaran Aktan Kutlu, "Gaziantep’e İzmir’den geldik. Ben geçen sefer geldiğimde buranın olduğunu bilmiyordum. Arkadaş tavsiyesiyle geldim. Ben böyle yerlere çok önem veriyorum. Şimdi böyle yerler yapılmıyor, yapılması da mümkün değil. Eski teknolojide böyle bir yerin yapılması çok ilginç. Bu kastelleri, bundan 800 yıl önce insanların su ihtiyacını karşılamak için dağlardan gelen suyu bir yerde toplayıp bunu şehre dağıtmak üzere kullandığı bir sistem olarak biliyorum. Bunun nasıl yapıldığına dair bilgi aldım ama şimdiki teknolojide bunu yapmak mümkün değil. İnanılmaz matematik bilgisi ile 800 yıl önce inşa edilmiş. Mutlaka gelinip görülmesi ve öğrenilmesi gereken bir yer. Hayranlık uyandıran bir yer. Burada her yeri gezdim ve burayı ilk defa gördüm. İyi ki gelmişim. Videosunu çektim ve arkadaşlarıma tavsiye edeceğim. Onlar da gezmeyi seven insanlar” diye konuştu.