800 yıllık eser! Dünyada sadece Gaziantep’te var

Şahinbey Belediyesinin restorasyon çalışmaları ile yeniden Gaziantep turizmine kazandırılan tarihi kasteller Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden hiçbir şekilde hasar almadı. Bölge her geçen gün artan ziyaretçi akını ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Dünyada benzeri bulunmayan ve su mimarisinin eşsiz örneklerinden olan Gaziantep Kastelleri, birçok işlevi bulunan yapılar olarak da dikkat çekiyor. Türk mimarisinde sadece Gaziantep'te bulunan ve 1282 yılında inşa edilen kastel yapıları, içinde tuvaleti, yıkanma yeri, dinlenme ve abdest alma yerleri, çamaşır, yün yıkama mekanları ve bazılarında namaz kılma alanlarını da barındırıyor. Diğer yönden dönemin şartlarında su sistemi aracılığıyla evlerin altından geçen “Livas” adı verilen su yolları ile her eve su ulaşımını sağladığı da biliniyor.