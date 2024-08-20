800 yıllık camiyi kurtarmak için çevresindeki ağaçları kestiler

Mahalle muhtarı Muhammet Mustafa Kurulay caminin tarihi bir cami olduğunu belirterek "Vatandaşlar buradaki ağaçları 15-20 sene önce buraya dikti. İşlerin bu duruma geleceğini hesap edemediler. Şimdi de mahalleli toplandı, karar aldılar. bu ağaçları kesmek istiyoruz diye. Ben de mahallenin muhtarı olarak kaymakamlığa gittim, resmi müracaatımı yaptım. Ayrıca ağaçlar elektrik tellerine kadar uzanıyordu. Mezarlara zarar veriyor, camiyi çürütüyordu. Bu şekilde dilekçemizi verdik kaymakamlığa. Kaymakamlık resmi kurumlar yazıyı gönderdi, onlardan da bize gelen yazı üzerine biz de buradaki vatandaşlar ile beraber alınan iznin ardından ağaçları kestik. Burada bir kişinin isteği üzerine değil, bütün köylülerin isteği ile bu kararı aldık.