800 km menzilli Türk füzesi Yunanistan’ı titretti: “Tüm topraklarımız menzilde” diyerek tutuştular

TAYFUN Blok-2'nin yaklaşık 6,5 metre uzunluğa, 610 milimetre çapa ve yaklaşık 2 bin 300 kilogram ağırlığa sahip olduğu ifade edildi. Ayrıca, TAYFUN Blok-2'nin 500 kilometreyi aşan vurucu erişim kabiliyetine sahip olduğu ve bu özelliği ile Yunanistan için büyük sorun teşkil ettiği aktarıldı.