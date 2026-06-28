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800 km menzilli Türk füzesi Yunanistan’ı titretti: "Tüm topraklarımız menzilde" diyerek tutuştular

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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800 km menzilli Türk füzesi Yunanistan’ı titretti: “Tüm topraklarımız menzilde” diyerek tutuştular

Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren yeni parti TAYFUN Blok-2 balistik füzeleri, Ege ve Doğu Akdeniz’deki güç dengelerini temelden değiştirdi. 800 kilometreye varan menzili ve 5 metrelik nokta atışı hassasiyetiyle Yunan savunma doktrinini çıkmaza sokan füze sistemi, Atina basınında "büyük bir risk" olarak manşetlere taşındı. Yunanistan, bu caydırıcı güç karşısında ABD’den acil hava savunma desteği talep etmeye başladı.

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Foto - 800 km menzilli Türk füzesi Yunanistan’ı titretti: "Tüm topraklarımız menzilde" diyerek tutuştular

Türk Silahlı Kuvvetleri, Roketsan'dan yeni bir parti yerli üretim TAYFUN Block-2 balistik füze teslim aldı. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren yeni sistemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Foto - 800 km menzilli Türk füzesi Yunanistan’ı titretti: "Tüm topraklarımız menzilde" diyerek tutuştular

Aktürk, Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından muhtelif miktarda TAYFUN Blok-2 Füzesi, Silah Taşıyıcı Araç, Karayel Karinalı Bot Sistemi ile ⁠Doğal Afet Kurtarma Araç ve Malzemesinin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alındığını açıkladı. TAYFUN füzesini gündemine alan Yunan basını, Ankara'nın caydırıcılığını hızla artırdığını ve yeni teslimatların özellikle Ege ve Akdeniz için büyük riskler barındırdığını duyurdu. Aynı zamanda, sistemin menzilinin Doğu Akdeniz'deki güvenlik dengesini etkileyeceği ifade edildi.

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Foto - 800 km menzilli Türk füzesi Yunanistan’ı titretti: "Tüm topraklarımız menzilde" diyerek tutuştular

TAYFUN Blok-2'nin yaklaşık 6,5 metre uzunluğa, 610 milimetre çapa ve yaklaşık 2 bin 300 kilogram ağırlığa sahip olduğu ifade edildi. Ayrıca, TAYFUN Blok-2'nin 500 kilometreyi aşan vurucu erişim kabiliyetine sahip olduğu ve bu özelliği ile Yunanistan için büyük sorun teşkil ettiği aktarıldı.

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Foto - 800 km menzilli Türk füzesi Yunanistan’ı titretti: "Tüm topraklarımız menzilde" diyerek tutuştular

Füzenin tahmini 500 ila 800+ kilometrelik menziline dayanarak, Yunanistan topraklarının tamamının bu füzenin menzili içinde kaldığının altı çizildi. Haberde, Yunanistan'ın, balistik tehditlere karşı katmanlı hava savunma sistemi yoluyla çözüm üretmesi gerektiği ifade edilen haberde, bu noktadan ABD'den yeni Patriot'ların alınması gerektiği dile getirildi.

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Yorumlar

en güzel olan obüslerdir unutmayın

füzelr durdurulur ucaklar durdurulur ama obüsler durudralamz unutmayın<<izmir marmaris antalya kıbrıs edirne bölgesine obüsleri yerlestirin yeter menzileride 40 *60* yeter yunalılara
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