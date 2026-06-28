800 km menzilli Türk füzesi Yunanistan’ı titretti: “Tüm topraklarımız menzilde” diyerek tutuştular
Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren yeni parti TAYFUN Blok-2 balistik füzeleri, Ege ve Doğu Akdeniz’deki güç dengelerini temelden değiştirdi. 800 kilometreye varan menzili ve 5 metrelik nokta atışı hassasiyetiyle Yunan savunma doktrinini çıkmaza sokan füze sistemi, Atina basınında "büyük bir risk" olarak manşetlere taşındı. Yunanistan, bu caydırıcı güç karşısında ABD’den acil hava savunma desteği talep etmeye başladı.