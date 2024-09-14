80 yaşında halen işinin başında!

Balcı, saat tamirciliğine başladığından bu yana aynı yerde, 3 metrekarelik dükkanda olduğuna değinerek, "Bu dükkan belediyenin. Ben de 30 yıldır kiracısıyım. Saat tamircisi olarak Köprübaşı'nda tek benim, başkası yoktur." dedi. Her marka ve modeldeki saati tamir edebileceğini anlatan Balcı, şöyle devam etti: "Bazı saatler var parçası olmuyor. Özellikle Çin saatlerinin parçası bulunmuyor. Diğer saatlerin parçasını Trabzon merkezden alıp tamir ediyorum. Çok değerli saatler var. Bu aralar pek gelmiyor ama gelse bende yedek parçaları var. Kurmalı saatler Avrupa'nın iyi saatlerinin parçaları var. Şimdilerde kimse kullanmıyor kaliteli saatleri. Hep pilli saatleri kullanıyorlar, işi bitince de atıyorlar. Değerli saatleri eskiden kullanılıyordu, artık pek kullanan yok." Cep telefonlarının yaygınlaşmasının ardından kol saatlerine olan ilginin azaldığına işaret eden Balcı, kaliteli saati anlamak için cihazın içini açmak gerektiğini aktardı.