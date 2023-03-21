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8 yaşındaki ikizler matematikte dünyayı dize getirdi

2023-03-21 12:37:04
8 yaşındaki ikizler matematikte dünyayı dize getirdi

Elazığ’da özel bir okulda eğitim gören 8 yaşındaki Ela ve Eylül Çetin kardeşler büyük bir başarıya imza attı.

#1
Foto - 8 yaşındaki ikizler matematikte dünyayı dize getirdi

İkiz kardeşlerden Ela Çetin, 3 bin 219 kişinin katıldığı Kanada merkezli Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda dünya birincisi oldu.

#2
Foto - 8 yaşındaki ikizler matematikte dünyayı dize getirdi

Ela’nın kardeşi Eylül de yarışmada derece elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Ela ve Eylül, elde ettikleri başarılarla hem ailelerinin hem de Türkiye’nin gururu oldu.

#3
Foto - 8 yaşındaki ikizler matematikte dünyayı dize getirdi

İkiz kardeşlerin hedefi ASELSAN'da mühendis olarak çalışıp Türkiye için başarılı çalışmalara imza atmak.

#4
Foto - 8 yaşındaki ikizler matematikte dünyayı dize getirdi

Yarışmaya hazırlanma serüvenini anlatan Ela Çetin, "Aslında özel bir çalışmam olmadı. Boş zamanlarımda matematik problemleri çözmeyi çok seviyorum. Sınav 9 sorudan oluşuyordu ve sorular çok kolaydı, hepsini cevapladım. Sınava 3 bin 219 kişi girdi ve bu kişilerden ben dünya birincisi oldum. Büyüdüğümde ASELSAN'da mühendis olmak istiyorum. Devletimi ve milletimi çok seviyorum. ASELSAN mühendisleri devletimizi korumak için savaş silahları ve teknolojileri üretir. 2. sınıfın birinci döneminde 300 kitap okudum. Tablet ve telefonla çok uğraşmamaları ve boş zamanlarında kitap okumaları, zeka geliştiren aktiviteler yapmaları, matematik problemleri çözmeleri ve son olarak derslerine çok düzenli çalışmaları lazım" dedi.

#5
Foto - 8 yaşındaki ikizler matematikte dünyayı dize getirdi

İkizlerden Eylül Çetin, "Kardeşim dünya birincisi oldu, onun için çok mutluyum. İkimiz de sınavda derece yaptık. İleride devletime çok hizmet edip ASELSAN'da mühendis olmak istiyorum" diye konuştu.

#6
Foto - 8 yaşındaki ikizler matematikte dünyayı dize getirdi

Öğretmen Şeyma Altınkaya Ulutaş, "Sınav, Kanada kaynaklı bir sınav. 3 bin 219 kişi içerisinden Ela birinci olurken, Eylül de derece yaptı. Sınav İngilizce ve çevrim içi bir sınavdı. İngilizce olması aslında ilk başta biraz bizi korkutsa da kızlara güvenim her zaman sonsuz ve tamdı. Derece yapacaklarına inanıyordum. Biz zaten derslerde ağırlıklı olarak matematik teori dersleriyle birlikte matematiği sevmeyi de öğreniyoruz, bu da bizim işlerimizi kolaylaştırıyor" şeklinde konuştu.

#7
Foto - 8 yaşındaki ikizler matematikte dünyayı dize getirdi

Kızlarının başarısından dolayı mutlu olduğunu söyleyen anne Şerife Pamuk Çetin, "Ela ve Eylül okula başlamadan önce okuma ve yazma öğrendiler. Zekalarını aslında küçük yaşta fark etmiştik. Genelde zeka oyunları oynamayı çok severler. Matematik konusunda da inanılmaz yetenekliler. Bir problemin mantığını anlattığım zaman hemen öğreniyorlar. Caribou yarışmasında Ela dünya birincisi oldu, bunun için çok mutluyum. Ela ve Eylül kitap okumayı çok severler, sürekli okuldan ve bizden kitap isterler. Onlara kitap yetiştiremiyoruz" ifadelerini kullandı.

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