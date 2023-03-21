8 yaşındaki ikizler matematikte dünyayı dize getirdi

Yarışmaya hazırlanma serüvenini anlatan Ela Çetin, "Aslında özel bir çalışmam olmadı. Boş zamanlarımda matematik problemleri çözmeyi çok seviyorum. Sınav 9 sorudan oluşuyordu ve sorular çok kolaydı, hepsini cevapladım. Sınava 3 bin 219 kişi girdi ve bu kişilerden ben dünya birincisi oldum. Büyüdüğümde ASELSAN'da mühendis olmak istiyorum. Devletimi ve milletimi çok seviyorum. ASELSAN mühendisleri devletimizi korumak için savaş silahları ve teknolojileri üretir. 2. sınıfın birinci döneminde 300 kitap okudum. Tablet ve telefonla çok uğraşmamaları ve boş zamanlarında kitap okumaları, zeka geliştiren aktiviteler yapmaları, matematik problemleri çözmeleri ve son olarak derslerine çok düzenli çalışmaları lazım" dedi.