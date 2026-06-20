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8 milyonluk ilaç ve uyuşturucu yakalandı! Mersin ve Ağrı’da kaçakçılara darbe

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8 milyonluk ilaç ve uyuşturucu yakalandı! Mersin ve Ağrı’da kaçakçılara darbe

Ticaret Bakanlığı ekiplerinin Mersin Limanı ve Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdiği operasyonlarda, piyasa değeri 8 milyar 85 milyon lirayı bulan büyük miktarda kaçak ilaç ve metamfetamin ele geçirildi.

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Foto - 8 milyonluk ilaç ve uyuşturucu yakalandı! Mersin ve Ağrı’da kaçakçılara darbe

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

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Foto - 8 milyonluk ilaç ve uyuşturucu yakalandı! Mersin ve Ağrı’da kaçakçılara darbe

Gümrükler Muhafaza ekiplerimizin gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personeliyle yürüttüğü çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen operasyonlar, ülkemizin ekonomik güvenliğinin korunması, halk sağlığının muhafaza edilmesi ve suç örgütleriyle mücadele açısından önemli sonuçlar ortaya koydu. Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ilk operasyonda, Pakistan’dan Mersin Limanı’na gelen bir konteyner şüpheli bulunarak detaylı kontrole tabi tutuldu. Yapılan incelemelerde, konteyner içerisinde beyan harici yaklaşık 4 milyar 960 milyon TL değerinde, 9 tonu aşan ağırlıkta 12 milyon 400 bin adet tramadol etken maddeli ilaç tespit edildi.

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Foto - 8 milyonluk ilaç ve uyuşturucu yakalandı! Mersin ve Ağrı’da kaçakçılara darbe

Aynı kapsamda gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise, narkotik suçlarla mücadele faaliyetleri doğrultusunda yürütülen saha çalışmaları sonucu, muhteviyatı pregabalin içeren, 2 milyar 100 milyon TL değerinde, 3 tonu aşan ağırlıkta 1 milyon 750 bin adet ilaç cinsi eşya ele geçirildi. Böylece Mersin Limanı’nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 7 milyar 60 milyon TL değerinde kaçak eşya yakalandı. Operasyonlarla ilgili soruşturmalar Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir.

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Foto - 8 milyonluk ilaç ve uyuşturucu yakalandı! Mersin ve Ağrı’da kaçakçılara darbe

Gümrükler Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda ise, İran’dan gelen bir TIR risk analizi ve kontroller kapsamında şüpheli bulunarak X-Ray taramasına sevk edildi. X-Ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç, detaylı arama yapılmak üzere arama hangarına alındı. LEO ve CUNDA isimli narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla gerçekleştirilen detaylı arama sonucunda, 273 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 25 milyon TL olduğu değerlendirilmektedir. Operasyona ilişkin soruşturma Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülmektedir.

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Foto - 8 milyonluk ilaç ve uyuşturucu yakalandı! Mersin ve Ağrı’da kaçakçılara darbe

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz; gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personeliyle ülkemizin sınır kapılarında ve limanlarında kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar; toplum sağlığının korunması, gençlerimizin bağımlılık tehdidinden uzak tutulması, haksız rekabetin önlenmesi, terörizmin finansmanı ve kara para aklama faaliyetlerinin engellenmesi ile suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması açısından büyük önem taşımaktadır. Terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasının önlenmesi hedefi başta olmak üzere uluslararası suç örgütlerinin finans kaynağı olan kaçakçılık ve uyuşturucu ticaretiyle mücadeleyi öncelikli hedef olarak belirleyen Gümrükler Muhafaza Teşkilatımız, bu doğrultudaki kararlı mücadelesini sürdürecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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