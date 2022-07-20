8 gün ormanda kaybolmuştu! Yaşadıklarını anlattı

"DENİZİ GÖRÜNCE UMUT DOLDUM" Geceleri soğuktan sürekli uyandığını belirten Ele, "Kâbus gibi bir şeydi. Dudağımı ayazda titreyerek kendim yara yaptım. Üşüdüğümde geceleri kalkıp soğuktan ölmemek için spor yaptım. 8 gün boyunca spor yaparak, su içerek, böğürtlen yiyerek hayatta kaldım. Dört kişiyi gördüm. O dört kişiden ben su istemedim. Yardım da istedim ama beni beklemediler. Daha sonra ben de arkalarından geri gittim. Onları bulamadım. Suyun yolunu takip ettim. Suyun yolunu takip edince zaten daha çok kayboldum. Ama yine sudan ayrılmadım, sudan ayrılsaydım biliyordum ki susuz yaşayamayacaktım. 'Belki açlıktan uzun bir süre yaşarım' diye düşündüm. Bulunmadan bir gün önce, en zirve bir yer vardı. Traktör izleri vardı onu takip ettim. İleride denizi gördüm. Denizi görünce 'buldum seni' dedim. Denizi görünce bir umutlu oldu içimde" diye konuştu.