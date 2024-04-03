8 asırlık camide 80 kişi itikafa girdi

İtikafa giren vatandaşlardan Durmuş Sümengen, “Burada perşembe günü sabah itikaf ibadetine başladık. O günden beri devam ediyoruz. Bu ibadet çok güzel bir ibadet. İnananların, Müslümanların, kadın ve erkek herkesin yapması gerekir. Buralara gelemeyen kadınlar, evlerinin bir köşesinde yapabilirler. Ancak emekli olan ve işi olmayanlar buraya gelerek güzelce birlik beraberlik içerisinde Peygamberimizin sünnetini gerçekleştirebilirler. 80 kişiye yakın arkadaşımız var. Biz Talas’tan 8 kişi geldik. Bu şekilde devam ediyoruz” dedi.