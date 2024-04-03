  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ramazan
5
8 asırlık camide 80 kişi itikafa girdi

2024-04-03 16:00:49
8 asırlık camide 80 kişi itikafa girdi

Kayseri'de yaklaşık 8 asırlık Hacı Kılıç Camii ve Medresesi’nde itikafa giren 80 kişi geceleri ibadetle geçirirken, gündüz de oruç tutuyor.

#1
Foto - 8 asırlık camide 80 kişi itikafa girdi

Ramazan'ın son 10 gününde Kadir Gecesi’ni aramak için yapılan itikaf ibadetine Kayserili vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Kocasinan ilçesinde bulunan yaklaşık 8 asırlık Hacı Kılıç Camii ve Medresesi’nde itikafa giren 80 kişi geceleri ibadetle geçirirken, gündüz de oruç tutuyor.

#2
Foto - 8 asırlık camide 80 kişi itikafa girdi

İtikafa giren vatandaşlardan Durmuş Sümengen, “Burada perşembe günü sabah itikaf ibadetine başladık. O günden beri devam ediyoruz. Bu ibadet çok güzel bir ibadet. İnananların, Müslümanların, kadın ve erkek herkesin yapması gerekir. Buralara gelemeyen kadınlar, evlerinin bir köşesinde yapabilirler. Ancak emekli olan ve işi olmayanlar buraya gelerek güzelce birlik beraberlik içerisinde Peygamberimizin sünnetini gerçekleştirebilirler. 80 kişiye yakın arkadaşımız var. Biz Talas’tan 8 kişi geldik. Bu şekilde devam ediyoruz” dedi.

#3
Foto - 8 asırlık camide 80 kişi itikafa girdi

İtikafa giren Mustafa Kahveci ise, “Ramazan’ın son 10 gününde Peygamberimizin sünneti diye girdik. İyi gidiyor. Burada arkadaşlarla beraberiz. Sadece zaruri ihtiyaçlar için dışarı çıkıyoruz. Onun dışında da ibadetle meşgul olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

#4
Foto - 8 asırlık camide 80 kişi itikafa girdi

İtikaf nasıl yapılır? İtikafa giren kimse, camide yer-içer, uyur ve ihtiyacı olan şeyleri mümkün olduğu kadar camide tedarik eder. Tuvalete gitmek, abdest almak ve gerekli olduğunda gusletmek gibi tabii ihtiyaçları için ise camiden dışarı çıkabilir. Bulunduğu camide cuma namazı kılınmıyorsa, cuma namazını kılmak üzere başka bir camiye gidebilir. Cenaze namazı için ise dışarı çıkamaz. Kendisine veya malına bir zarar geleceği korkusuna kapılması ya da zorla çıkarılması halinde başka bir camiye gitmek üzere içerisinde bulunduğu cami veya mescitten çıkabilir. Bu zorunlu hallerin dışında camiden çıkarsa itikafı bozulur.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özgür Özel’den erken seçim açıklaması
Siyaset

Özgür Özel’den erken seçim açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim sonuçlarının ardından değerlendirmelerde bulundu. Özel erken seçim tartışmalarına yönelik, "Erken seçim ..
Sandıklar açıldı maskeler düştü ilk fırsatta Müslümanlara kinini kustu
Gündem

Sandıklar açıldı maskeler düştü ilk fırsatta Müslümanlara kinini kustu

Milletin mukaddes değerleriyle kavgalı olan, ufukta sandık görünür görünmez sözde dine saygılı bir görüntü vermeye çalışan CHP yine şaşırtma..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yenilgiye rağmen balkon konuşmasında neden rahattı? İşin aslı ortaya çıktı! Hep ihanet ettikleri…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yenilgiye rağmen balkon konuşmasında neden rahattı? İşin aslı ortaya çıktı! Hep ihanet ettikleri…
Gaziosmanpaşa'da neler oluyor? CHP'li Engin Altay'dan YSK görevlilerine tehdit
Gündem

Gaziosmanpaşa'da neler oluyor? CHP'li Engin Altay'dan YSK görevlilerine tehdit

AK Parti'nin Gaziosmanpaşa ilçesindeki itirazı kabul edildi. İlçede oy sayma işlemi CHP'nin tüm engellemelerine rağmen başladı. Oy sayımına ..
Seçimi bilen Hakan Bayrakçı'dan AK Parti'nin kalesiyle ilgili şok çıkış: Orada bir anlaşma olduğunu düşünüyorum

Seçimi bilen Hakan Bayrakçı'dan AK Parti'nin kalesiyle ilgili şok çıkış: Orada bir anlaşma olduğunu düşünüyorum
AK Parti ve MHP ortak karar almıştı! Kötü haber az önce geldi

AK Parti ve MHP ortak karar almıştı! Kötü haber az önce geldi
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23