79 yaşındaki İsmail Amca teknolojiye direniyor

Yorgan dikiminde pamuk, orlon ve yün gibi malzemeler kullandığını belirten 79 yaşındaki Çevikel, "Şu an için benim de elimde bulunan en kıymetli malzeme merinos yünü, bunu kullanıyorum. Bunun haricinde müşteri kendi yününü getirirse kendi yününü dikiyorum. İplik eğer zayıf olursa gerildiği zaman yorgan kopar, dağılır. Elyaf yıkanabilen bir malzeme fakat rahat değildir. Esas insan hayati için değerli olan pamuk veya hakiki yün yorgandır. Bunları ömür boyu kullanırsın. Hiçbir şey olmaz. Yarın kumaşı yırtılır veya leke olur. Herhangi bir tehlikeye maruz kalır. Sökersin yenisini diktirirsin. Ama yıkanabilen yorganlarda bu şans yok" ifadelerini kullandı. Yün ve pamuk yorganın yıkanmayacağını belirten İsmail Çevikel, "Yorgan nevresimsiz, çarşafsız kullanılmaz. Yıkanmasına yıkanır fakat yün yorganı yıkarsanız keçeleşir. Yorganların dikim süresi de değişir. Basma yorganları 1 günde dikersin ama bunun yanında 2 günde dikilecek yorgan var, 4 günde dikilecek yorgan da var. Öyle her model çabuk bitmez" diye konuştu.