77 yaşında 53 yıldır bu işi yapıyor! Ekmeğini kazanmak için kilometrelerce yürüyor

Gençlere seslenen Bayır, günümüzde gençlerin iş beğenmediğini kaydederek, “Gençler masa başı ve zor olmayan iş istiyor. İyi de herkes masa başında çalışırsa, toprağı kim ekecek, terziliği kim yapacak, ayakkabıyı kim tamir edecek? Kim sanayide çalışacak? Ekmeği kim çıkaracak? İnsan kimseye muhtaç olmayacak şekilde çalışıp rızkını çıkarmalı. Gençler çalışmalı ve parasının kıymetini bilmeli. Çalışan adam paslanmaz, çalışmak kadar güzle bir şey yok. Kötü yola gitmeyin. Memleketimiz güzel memleket. Büyüklere saygılı olun. Çalışan gençleri seviyorum. Çoğu çalışmıyor. Kahve köşelerinde oturuyor. Gençler çalışmalı, ilçemizde iş çok, para bol. Evimde oturamıyorum. Çalışınca güzelleşiyorum. Çalışınca hem vakit geçiriyorum hem de dostlarımla sohbet ediyorum. Gün boyu kilometrelerce yürüsem de yorulmuyorum. Eski yıllar iyiydi güzeldi. Onun tadı başkaydı ama bu da iyi. Kimseye muhtaç değilim. İşimden memnunum” diye konuştu.