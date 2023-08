77 yaşında 53 yıldır bu işi yapıyor! Ekmeğini kazanmak için kilometrelerce yürüyor

Bayır, aradan geçen 53 yılda seyyar satıcılık ile 7 çocuk büyütüp, evlendirdiğini ifade etti. Çalışmaktan mutlu olduğunu belirten Bayır, “İlerleyen yaşıma rağmen hala çalışıyorum. Çalışmadan duramıyorum. Sabahın erken saatlerinde caddelerde ve esnaf dükkanlarında rızkımı arıyorum. Çalışmadan asla yaşayamam. Sağlığım el verdiği sürece çalışmaya devam edeceğim. İşimi zevk alarak ve büyük bir istekle yapıyorum. Yaşım 77 ama hala kendimi genç hissediyor, çalışma gücü buluyorum. Hayat her zaman mücadele etmektir. Emekli olmama rağmen bu mücadeleye devam ediyorum. Seyyar satıcılık yaparak evimi yaptırdım ve çocuklarımı evlendirdim. İşimi asla küçümsemedim. Kazandığıma her zaman kanaat edip şükrettim. Sürekli çalışmasam psikolojik olarak bu kadar rahat olamazdım. Elimiz, ayağımız tuttuğu sürece çalışmaya devam edeceğim. Yaz, kış demeden çalışıyorum. 53 yılda her zaman neşeli ve psikolojimin güzel olmasını, çalışmaya borçluyum. Bu işi bırakmayacağım. Çocuklarımın hepsini iş sahibi yaptım. Bana ihtiyaçları yok” dedi.