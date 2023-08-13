77 yaşında 53 yıldır bu işi yapıyor! Ekmeğini kazanmak için kilometrelerce yürüyor

Konya'nın Karapınar ilçesinde seyyar satıcılık yapan İbrahim Bayır, ilerleyen yaşına rağmen çalışma azmi ile herkese örnek olurken, her gün kilometrelerce yol yürüyüp rızkını arıyor. Çekirdek satarak başladığı iş hayatında kemer, tespih, cüzdan gibi ürünler satan 77 yaşındaki İbrahim Bayır, 53 yıldır sabah erkenden başlayan mesaisinde akşama kadar kilometrelerce yürüyerek caddelerde, kafelerde, dükkanlarda ve kalabalık yerlerde ekmeğini kazanıyor. Bayır, çocukluğunun ekonomik açıdan zorluklar içerisinde geçtiğini söyledi. Ailesinin ekonomik sıkıntılar yaşadığını anlatan Bayır, "Babam fakirdi ve sürekli bir işe sahip değildi. Bizi de kimseye muhtaç etmedi. Ben de ekmek mücadelesine küçük yaşlarda başladım. Şimdiki çocuklar gibi ne oyun oynadım ne de bisikletim oldu” dedi.