Selma Savcı Giriş Tarihi: Dislekside Beyni Yeniden Eğiten Umut Verici Çalışma Yayınlandı: Artık bizim için ciddi bir tehdit değil...
Toplumun yaklaşık yüzde 10’unu etkileyen ve okuma-yazma becerilerini etkileyen öğrenme güçlüğü olan Disleksi, nörogelişimsel bir farklılık olarak kendini gösteriyor. Bilim dünyası da bu öğrenme güçlüğünü aşmak için gelişen teknoloji ile birlikten doğrudan beynin derinliklerine odaklanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Günet Eroğlu ve Raja Abou Harb’ın yürüttüğü son araştırma, nöro geri bildirim yönteminin disleksili çocukların beyin yapısını nasıl "yeniden bağlayabileceğini" bilimsel verilerle ortaya koyuyor.