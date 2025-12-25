Dislekside Beyni Yeniden Eğiten Umut Verici Çalışma Yayınlandı: Artık bizim için ciddi bir tehdit değil...

"tembellik" veya "dikkatsizlik" etiketleri ile gölgelenen nörolojik kökenli bir öğrenme farklılığı olan disleksi, temel olarak okuma, yazma ve heceleme becerilerinde güçlüklerle kendini gösteriyor. Sağını solunu karıştırmaktan harflerin yerini değiştirmeye kadar pek çok zorlukla mücadele eden disleksili bireyler için okumak, bazen dik bir dağa tırmanmak kadar yorucu olabiliyor. Ancak Einstein’dan Steve Jobs’a kadar tarihe yön veren pek çok isimde görülen bu farklılık, artık gelişen teknoloji sayesinde bir öğrenme güçlüğü olmaktan çıkıyor.