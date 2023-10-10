75 ton üretmeye başladı! Arazisi sular altında kaldı mesleğini değiştirdi

Balıkçılığın tarım ve hayvancılığa oranla daha fazla getirisinin olduğuna değinen Erol, "Barajda yıllık kapasitemiz olan 75 ton alabalık üretiyoruz. Balıklar, buradan genelde kamyonlarla Aydın'a balık işleme fabrikasına gidiyor. Orada yetişen balıklar ise canlı olarak Karadeniz'e gidiyor oradan da somon olarak ihraç ediliyor. Balıkçılık yapmayı düşünenlere bu işi tavsiye ederim. Çekerek Barajı balıkçılık yapmak için çok güzel. Bu yıl su sıcaklığı 28 dereceye kadar çıkmasına rağmen üretim iyi oldu. Denizimiz yok, bozkırın ortasında barajda balık üretiyoruz. Daha önce buradan dere geçerdi, fasulye, soğan yetiştirirdik, şimdi balık yetiştiriyoruz" dedi.