74 Barış Hârekâtı ve Kıbrıs’ın kısa tarihi’ Fermanımdır Kıbrıs fethedilsin

İşte bu yüzden trenden inen Dışişleri Bakanının etrafı bir anda gazeteciler tarafından sarıldı. Beklenen cevabın sorusu şuydu; "Sayın Bakanım, Kıbrıs'ı Yunanlılar istiyor. Türkiye'nin de Kıbrıs üzerinde hakları vardır. Bu hususta ne düşünüyorsunuz?" El cevap, "Türkiye'nin Kıbrıs diye bir meselesi yoktur. Bu mesele tamamıyla İngiltere'ye aittir." Bunu duyan gazeteciler; “Fakat Sayın Bakanım soydaşlarımızın durumu ne olacak, onlar için bir şey yapmayacak mıyız?” diye sordularsa da, Sayın Bakan hiçbir şey duymamış gibi arabasına yönelir, sonra da maiyetiyle birlikte çekip gider. Şaşkınlık içerisinde kalan gazeteciler ise sessizce dağılır. Aynı Dışişleri Bakanı 23 Ocak 1950’de TBMM’de “Kıbrıs meselesi diye bir mesele yoktur” beyanatını da veren kişidir.