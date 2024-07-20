2024-07-20 08:19:25 74 Barış Hârekâtı ve Kıbrıs’ın kısa tarihi’ Fermanımdır Kıbrıs fethedilsin
Gazetemiz yazarlarından Halit Kanat, Kıbrıs tarihinin bilinmeyenlerini kaleme aldı. 1974 Kıbrıs Barış harekatının 50. Yıldönümünde tüm detayları ile Kıbrıs’ın kısa tarihini yazdı. Daha önce duymadığınız anekdotları da içeren foto galerimizi Konak’ın anlatımı ile sizler için derledik. İşte ilgi ile okuyacağınızı umduğumuz Halit Kanak’ın “20 Temmuz 1974 Barış Hârekâtı ve Kıbrıs’ın kısa tarihi” başlıklı yazısı…