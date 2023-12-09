73 yaşında 60 yıldır makinesinin başında

Sağlığı el verdikçe mesleğini sürmekte kararlı olduğunu belirten Çelik, "Her gün bir kumaşa iğneye, ipliğe dokunacağım. Benim yaşımdakiler belki yapmaz ama ben devam ediyorum. Sağlığım elverdikçe mesleğimi sürdürmeyi düşünüyorum. Bayanlar da memnun. Tamir yapıyorum, elbise dikiyorum. Yaptığım işi seviyorum” diye konuştu.