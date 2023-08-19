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Yaşam
16
7/24 nöbet tutuyorlar! Her biri binlerce lira değerinde

2023-08-19 21:48:27
7/24 nöbet tutuyorlar! Her biri binlerce lira değerinde

Tarlaya serilen 20 bine yakın el dokuması halı ve kilim, gece nöbetiyle hırsız ve yağmura karşı korunuyor.

#1
Foto - 7/24 nöbet tutuyorlar! Her biri binlerce lira değerinde

Antalya’da Türkiye’nin dört bir yanından toplanan 20 bine yakın el dokuması halı ve kilim, restore edilip mikroplardan arındırılmak üzere tarlalara seriliyor. Arazi sahipleri, açık arazide serilen ve fiyatı 3 bin ile 400 bin TL arasında değişen halıları hırsızlık ve yağmur olaylarına karşı korumak için sabaha kadar nöbet tutuyor.

#2
Foto - 7/24 nöbet tutuyorlar! Her biri binlerce lira değerinde

Döşemealtı ilçesinde kışın buğday ekilen tarlalar, yaz aylarında hasatın yapılmasıyla halı işletmelerine açılıyor. Arazi sahipleri ya da işletmeler, aralarında yüz yıllık tarihi olanların da bulunduğu halı ve kilimleri önce tamir ediyor, ardından mikroplardan arındırmak için steril havuzlara sokuyor.

#3
Foto - 7/24 nöbet tutuyorlar! Her biri binlerce lira değerinde

Daha sonra güneşe serilen halı ve kilimlerin renkleri soldurulup pastele dönüşmesi sağlanıyor. Milyonluk halı ve kilimler, güneşin altında belirli aralıklarla tersi ve düzü çevrilerek nemi ve sıcağı iyi şekilde alması ve renklerin tonlamasının sağlamlaşması sağlanıyor. Serildikleri alanı "halı tarlasına" çeviren el dokuması halı ve kilimler, güneşin altında mikroplardan arınıp, renk tonları oturduktan sonra müşterilerine veriliyor.

#4
Foto - 7/24 nöbet tutuyorlar! Her biri binlerce lira değerinde

80 dönümlük arazide serili yaklaşık 20 bin halı görsel şölen oluşturuyor. Aralarında 400 bin liralık halının da bulunduğu halılar, akşam saatlerinde ise arazi sahipleri tarafından değişmeli nöbetle sabaha kadar hırsızlara ve yağmura karşı korunuyor. Güneşin batmasıyla birlikte araziye kangal köpekleriyle gelen gençler, halı tarlasının çevresini kolaçan ediyor. Tarlanın üç tarafına koyulan römorklarda da akşam yemeği yeniliyor, çay, kahve ve meşrubat içerek nöbet tamamlanıyor. Nöbet sırasında uykusu gelenler ise bu römorklarda uyuyabiliyor.

#5
Foto - 7/24 nöbet tutuyorlar! Her biri binlerce lira değerinde

Nöbet tutan gençlerden Halil Mert Topkara, kış aylarında ekilen tarlaların mahsul verdikten sonra biçildiğini ve ardından tarlanın halılar için kullanıldığını söyledi. Halıların son derece değerli olduğuna işaret eden Topkara, “Akşamları değişmeli nöbet tutuyoruz. Tehlike durumu olması durumunda çalılıklar tarafına köpeklerle bakıyoruz. Gerektiğinde sopalarla gidiyoruz. Üç römorkumuz var, orada uyuyoruz. Sabaha kadar sürüyor nöbet, ardından diğer ekip devam ediyor” dedi.

#6
Foto - 7/24 nöbet tutuyorlar! Her biri binlerce lira değerinde

Nöbet tutan Sami Çelik de, “Akşamları kontrol yapıyoruz. Gündüz çalışıyoruz, işler bitince sabaha kadar römorklarımızda kalıyoruz” diye konuştu.

#7
Foto - 7/24 nöbet tutuyorlar! Her biri binlerce lira değerinde

Halı işletmeciliği yapan Hasan Topkara, 80 dönüm arazide 20 bine yakın el dokuması halı olduğunu kaydetti. Halıların çok değerli olduğunu belirten Topkara, “100 dolardan tut, 10-15 bin dolar değerinde halılar var. Halılarımızı korumak için nöbet tutuyoruz. Genelde burada hırsızlık olayları olmuyor ama yine de nöbetimize devam ediyoruz, tedbiri elden bırakmıyoruz. En büyük derdimiz ise yağmur. Gece hava bozup yağmur yağacak diye de bekliyoruz. 7/24 buradayım diyebilirim” ifadelerini kullandı.

#8
Foto - 7/24 nöbet tutuyorlar! Her biri binlerce lira değerinde

Raziye Topkara ise gece nöbetinin sorunsuz ve eğlenceli geçtiğini belirterek, “Yemek yiyoruz, çay, kahve içip nöbetimizi tutuyoruz. Hırsızın buraya gelebileceğini düşünmüyorum, çünkü köpeklerimiz var” diye konuştu.

#9
Foto - 7/24 nöbet tutuyorlar! Her biri binlerce lira değerinde

#10
Foto - 7/24 nöbet tutuyorlar! Her biri binlerce lira değerinde

#11
Foto - 7/24 nöbet tutuyorlar! Her biri binlerce lira değerinde

#12
Foto - 7/24 nöbet tutuyorlar! Her biri binlerce lira değerinde

#13
Foto - 7/24 nöbet tutuyorlar! Her biri binlerce lira değerinde

#14
Foto - 7/24 nöbet tutuyorlar! Her biri binlerce lira değerinde

#15
Foto - 7/24 nöbet tutuyorlar! Her biri binlerce lira değerinde

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