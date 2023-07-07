71 model araç için 250 bin TL teklif

İnsanların araca yoğun ilgisi olduğunu belirten Eryürük, “Yanıma binip ‘Bir tur atabilir miyiz’ deyip gezdirdiğim insanlar bile var. Benim için maddi değeri çok önemli değil, manevi değeri önemli. Yani 250 bin lira teklif eden oldu. 250 bin lirayı gördüm ama o paraya bu arabayı toplayamazsın, satmayı çok düşünmüyorum. Denk gelirse bir tane daha alabilirim yani öyle söyleyeyim. Çalışması için hafta sonu bir tur atıyorum. Benzinliğe gidip yıkatıyorum, geri yerine çekiyorum. Aracı öyle çok kullanmıyorum” ifadelerini kullandı.