  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
6
71 model araç için 250 bin TL teklif

2023-07-07 20:13:30
71 model araç için 250 bin TL teklif

Galericilik yapan Muhterem Eryürük, 1971 model Anadol’una gelen teklifleri düşünmeden reddediyor.

#1
Foto - 71 model araç için 250 bin TL teklif

Eskişehir’de galericilik yapan Muhterem Eryürük’ün 1971 model Anadol marka aracı görenlerin dikkatini çekiyor. Aracı almak isteyenlerin tekliflerini hiç düşünmeden reddeden Eryürük, “Yanıma binip ‘Bir tur atabilir miyiz’ deyip gezdirdiğim insanlar bile var” dedi.

#2
Foto - 71 model araç için 250 bin TL teklif

Eskişehir’de galericilik yapan ve klasik araçlara duyduğu ilgi ile tanınan Muhterem Eryürük, çocukluk hayali olan 1971 model Anadol marka tek kapılı araç aldı. Oldukça bakımlı olan 52 yaşındaki aracına binmeye kıyamayan Eryürük, gelen teklifleri de hiç düşünmeden reddediyor. Aracını güneşin altında bırakmayan, yıkarken sadece sünger kullanan Eryürük, aracının üzerine titriyor. Bazı zamanlar aracıyla trafiğe çıktığında diğer sürücülerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Muhterem Eryürük, vatandaşların sık sık fotoğraf çektirdiğini ifade etti.

#3
Foto - 71 model araç için 250 bin TL teklif

Muhterem Eryürük, “Araç, 1971 model Anadol Coupe, tek kapı. Özenle toplanmış bir araç, restore edilmiş bir araç. Her şeyiyle sıfır, parçalarını bulmak biraz zor. Toplamak zor olmuş ama bir arkadaşımızdan aldık. Hafta sonu çıkartıyoruz dolaşıyoruz. Eski olması dikkat çekiyor. Petrole gidiyoruz herkes başına toplanıyor. Trafikte el sallıyorlar, bir yere durduğumuz zaman bir sürü fotoğraf çekiliyorlar. Güneşin altında çok bırakmıyoruz, kapalı garajda muhafaza ediyoruz. Fırça falan kullanılmıyor zaten, süngerle yıkanıyor. Boya koruması, pasta, detaylı temizliği sürekli yapılıyor. Zaten bakarsanız yeni arabadaki boyanın aynısı var üzerinde” dedi.

#4
Foto - 71 model araç için 250 bin TL teklif

İnsanların araca yoğun ilgisi olduğunu belirten Eryürük, “Yanıma binip ‘Bir tur atabilir miyiz’ deyip gezdirdiğim insanlar bile var. Benim için maddi değeri çok önemli değil, manevi değeri önemli. Yani 250 bin lira teklif eden oldu. 250 bin lirayı gördüm ama o paraya bu arabayı toplayamazsın, satmayı çok düşünmüyorum. Denk gelirse bir tane daha alabilirim yani öyle söyleyeyim. Çalışması için hafta sonu bir tur atıyorum. Benzinliğe gidip yıkatıyorum, geri yerine çekiyorum. Aracı öyle çok kullanmıyorum” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - 71 model araç için 250 bin TL teklif

İsveç'ten Türkiye'nin içişlerine müdahale gibi fonlama
Gündem

İsveç'ten Türkiye'nin içişlerine müdahale gibi fonlama

Türkiye'nin içişlerine çeşitli vasıtalarla müdahale etmeyi sürdüren İsveç'in fon oyunu ortaya döküldü.
İran'dan kuantum işlemci itirafı
Dünya

İran'dan kuantum işlemci itirafı

İran, geçtiğimiz günlerde kuantum işlemcili olarak tanıttığı elektronik cihazın aslında gerçek olmadığını itiraf etti.
Flaş gelişme! Erdoğan imzaladı! Tüm Türkiye’ye duyuruldu
Gündem

Flaş gelişme! Erdoğan imzaladı! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

Kamunun ödenek ihtiyaçlarını karşılayacak 1,1 trilyon TL'lik ek bütçe Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu. ..
Arda Güler'in babasının istediği para dudak uçuklattı
Spor

Arda Güler'in babasının istediği para dudak uçuklattı

Fenerbahçe'deki performansıyla dev kulüpleri peşine takan Arda Güler için transfer yarışı sürüyor. Birçok kulüp sarı lacivertlilerin kapısın..
KDV artık yüzde 18 değil yüzde 20
Ekonomi

KDV artık yüzde 18 değil yüzde 20

Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte yeni tutar
Ekonomi

Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte yeni tutar

Bu yılın ikinci yarısında başvuranlardan 122.350,80 TL bedelli askerlik ücreti alınacak. Memur maaşlarına yapılan seyyanen zammın maaş katsa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23