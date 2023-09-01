700 yaşındaki ağaç tescillendi

Doç. Dr. Kübra Yıldız Altın; “Şuan burada bulunduğumuz bölge, Hırkadağ bölgesi. Burada arkamızda bulunan boylu ardıç ağacımız. Bu ağacımız da bizim başvuruda bulunduğumuz dosyasını hazırladığımız ağaçlardan bir tanesiydi. Ağaçlarımız; boyutsal, görsel ve kültürel arıt ağaçlar çerçevesinde gruplandırılıyor. Burada bulunan ağacımız için, ‘Kültürel Anıt Ağaç’ olarak tescil edilmesi yönünde başvuruda bulunduk. Ağacımızın boy, gövde çevresi, tepe çapı ölçümleri yapıldı, yaş tahmininde bulunuldu. Tahmini olarak da yedi yüz yaşında olduğu tespit ettik. Burada özellikle bu ağacımızın Hacı Bektaş Veli'yle özdeşleştirilmesi çok kıymetli. Bu noktada da kültürel anıt ağaç noktasında aday bir ağaç olarak korunmaya değer olduğunu gördük. Özellikle bu ağacımız 16 Ağustos Hacı Bektaş Veli'yi Anma Kültür ve Sanat Etkinliği çerçevesinde de programına dâhil edildi” şeklinde konuştu.