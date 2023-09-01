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Yaşam
5
700 yaşındaki ağaç tescillendi

2023-09-01 21:48:08
700 yaşındaki ağaç tescillendi

Nevşehir’de 'Anıt Ağaçları Tespit Derleme, İnceleme ve Sayısallaştırma Projesi' çerçevesinde yürütülen çalışma sonrasında tespit edilen 41 anıt ağaçtan 3 tanesi 'Anıt Ağaç' olarak tescillendi. 38 anıt ağacın da tescil işlemleri devam ediyor.

#1
Foto - 700 yaşındaki ağaç tescillendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Kübra Yıldız Altın; Nevşehir’de anıt ağaçların tespit derleme, inceleme ve sayısallaştırılması yönünde yaptıkları çalışmaları tamamladıklarını söyledi. Nevşehir’de şu ana kadar bakanlık tarafından tescil edilmiş 4 tane ağacın olduğunu söyleyen Doç. Dr. Kübra Yıldız Altın; “Buradan yola çıkarak sahada bir yıllık bir çalışma gerçekleştirdik.

#2
Foto - 700 yaşındaki ağaç tescillendi

Çalışmamız sonucunda 41 ağaç tespit ettik. Bu ağaçlar korunmaya değer tescilli aday ağaçlar. Bunlarla ilgili ilk aşamada üç tane ağacımızın tescili gerçekleşti. Üç ağacımız, Nevşehir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından Anıt Ağaç Tescili noktasında uygun olduğuna karar verildi. Bundan sonraki süreç Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sonuçlandırılacak” dedi.

#3
Foto - 700 yaşındaki ağaç tescillendi

Doç. Dr. Kübra Yıldız Altın; “Şuan burada bulunduğumuz bölge, Hırkadağ bölgesi. Burada arkamızda bulunan boylu ardıç ağacımız. Bu ağacımız da bizim başvuruda bulunduğumuz dosyasını hazırladığımız ağaçlardan bir tanesiydi. Ağaçlarımız; boyutsal, görsel ve kültürel arıt ağaçlar çerçevesinde gruplandırılıyor. Burada bulunan ağacımız için, ‘Kültürel Anıt Ağaç’ olarak tescil edilmesi yönünde başvuruda bulunduk. Ağacımızın boy, gövde çevresi, tepe çapı ölçümleri yapıldı, yaş tahmininde bulunuldu. Tahmini olarak da yedi yüz yaşında olduğu tespit ettik. Burada özellikle bu ağacımızın Hacı Bektaş Veli'yle özdeşleştirilmesi çok kıymetli. Bu noktada da kültürel anıt ağaç noktasında aday bir ağaç olarak korunmaya değer olduğunu gördük. Özellikle bu ağacımız 16 Ağustos Hacı Bektaş Veli'yi Anma Kültür ve Sanat Etkinliği çerçevesinde de programına dâhil edildi” şeklinde konuştu.

#4
Foto - 700 yaşındaki ağaç tescillendi

Başvurusu hazırlanan ve Nevşehir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından anıt ağaç tescili noktasına uygun görülen diğer iki ağacımızda Hacıbektaş ilçesinde bulunduğunu söyleyen Altın; “Bunlardan bir tanesi Dedebağ türbesi içerisinde ki Meşe Ağacımız. Meşe ağacının da gövde çapı, boyu ve yine tepe çapı ölçümleri yapıldı. Yaşı da tahmini olarak 700 olduğu düşünülüyor. Diğer ağacımız da yine Hacıbektaş bölgesinde bulunan Ceviz ağacı. Ceviz ağacı da hem görsel açıdan hem de kültürel açıdan önemli ağaçlardan bir tanesi. Onun da yaşının tahmini 300 olduğunu düşünüyoruz. Tüm bu süreç Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sonuçlandırılacak” dedi.

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