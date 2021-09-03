70 yıllık hayal sonunda gerçek oldu

PROJE TİCARET VE TURİZM AÇISINDAN HAREKETLİLİK KAZANDIRACAK Ovit Dağı geçişinde inşa edilen ve ülkenin trafiğe açık en uzun tüneli olan Ovit Tüneli ile ulaşım standardı yükseltilen güzergahta gerçekleştirilen bölünmüş yol, köprü, tünel, viyadük çalışmalarıyla, Karadeniz sahilinden iç kesimlere ve güneydoğuya uzanan kuzey-güney aksında daha hızlı, daha ekonomik ve daha konforlu ulaşım imkanının tesis edilmesi amaçlandı.