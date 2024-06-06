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Aktüel
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7. kattan düşen genç hayatını kaybetti

2024-06-06 11:45:05
7. kattan düşen genç hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 7. kattaki dairenin balkonundan düşen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

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Foto - 7. kattan düşen genç hayatını kaybetti

Olay, dün Topçular Mahallesi'ndeki 12 katlı apartmanın 7. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Berkay Büyükgöz, 7. kattaki evlerinin balkonundan çimenlik alana düştü

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Foto - 7. kattan düşen genç hayatını kaybetti

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

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