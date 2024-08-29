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Kültür Sanat
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7 bin yıllık! Pulur Höyük'te önemli keşif

2024-08-29 21:23:23
7 bin yıllık! Pulur Höyük'te önemli keşif

Erzurum'da bulunan Pulur Höyük'te 7 bin yıl öncesine ait pişmiş topraktan kadın figürü bulundu.

#1
Foto - 7 bin yıllık! Pulur Höyük'te önemli keşif

Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Pulur Höyük'teki kazılarda, 7 bin yıl öncesinde ulaşılan tabakada yapılan çalışmalarda kadın figürini açığa çıkarıldı.

#2
Foto - 7 bin yıllık! Pulur Höyük'te önemli keşif

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda, Erzurum’un Aziziye ilçesinin kırsal Ömertepe Mahallesi'ndeki Pulur Höyük’te yapılan kazı çalışmaları 2024 yılı kazı sezonu Orta Kalkolitik Çağa (Bakır Çağı) ait tabakadaki çalışmalarla sürüyor.

#3
Foto - 7 bin yıllık! Pulur Höyük'te önemli keşif

Günümüzden 7 bin yıl öncesine tarihlenen tabakada yapılan çalışmalar çerçevesinde bölgede nadir olarak bulunan pişmiş topraktan kadın figürini açığa çıkarıldı.

#4
Foto - 7 bin yıllık! Pulur Höyük'te önemli keşif

Yaklaşık 2 metre boyutundaki kare planlı bir fırınının yanında ve yanma izleriyle ele geçirilen figürinin, ocakla bağlantısı olabileceğinin düşünüldüğü öğrenildi.

#5
Foto - 7 bin yıllık! Pulur Höyük'te önemli keşif

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