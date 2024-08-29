2024-08-29 21:23:23 7 bin yıllık! Pulur Höyük'te önemli keşif
Erzurum'da bulunan Pulur Höyük'te 7 bin yıl öncesine ait pişmiş topraktan kadın figürü bulundu.
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Erzurum'da bulunan Pulur Höyük'te 7 bin yıl öncesine ait pişmiş topraktan kadın figürü bulundu.
Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Pulur Höyük'teki kazılarda, 7 bin yıl öncesinde ulaşılan tabakada yapılan çalışmalarda kadın figürini açığa çıkarıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda, Erzurum’un Aziziye ilçesinin kırsal Ömertepe Mahallesi'ndeki Pulur Höyük’te yapılan kazı çalışmaları 2024 yılı kazı sezonu Orta Kalkolitik Çağa (Bakır Çağı) ait tabakadaki çalışmalarla sürüyor.
Günümüzden 7 bin yıl öncesine tarihlenen tabakada yapılan çalışmalar çerçevesinde bölgede nadir olarak bulunan pişmiş topraktan kadın figürini açığa çıkarıldı.
Yaklaşık 2 metre boyutundaki kare planlı bir fırınının yanında ve yanma izleriyle ele geçirilen figürinin, ocakla bağlantısı olabileceğinin düşünüldüğü öğrenildi.
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