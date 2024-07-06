65 yıldır ekmeğini bu işten çıkarıyor

Erkabalcı, “Çocukluğum bu meslekte geçti. Bu mesleği 65 yıldır yapıyorum. Burada kova, huni, soba, soba burusu, tatlı kalıpları, gaz ve yağ tenekeleri, konserve kutuları, kumbaralar ve daha pek çok gereç yapıyorum. Meleğimi severek yapıyorum. Sabah erken saatte uyanıp en geç 06.30'da dükkanı açmış oluyorum. Yaptığım ürünleri değerine göre satıyorum. Fiyatlar 5 TL ile 100 TL arasında değişiyor” diye konuştu.