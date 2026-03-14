65 bin 900 dolarlık bağışın... New York Sanat Akademisi, Epstein'den alınan bağışları iade edeceğini açıkladı

ABD'deki New York Sanat Akademisi'nden çok konuşulacak bir karar çıktı.

ABD'deki New York Sanat Akademisi, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan Jeffrey Epstein tarafından yapılan bağışları, insan kaçakçılığı mağduru çocuklara destek veren bir kuruluşa aktaracağını duyurdu.

New York Times gazetesinin haberine göre, ABD Adalet Bakanlığınca yayımlanan yeni belgelerde, akademinin kurucuları arasında sanatçı Andy Warhol'un da bulunduğu kurum ile Epstein arasındaki ilişkilerin bilinenden daha kapsamlı olduğu ortaya kondu.

New York Sanat Akademisi yönetim kurulu tarafından öğrenciler ile mezunlara gönderilen e-postada, akademinin Epstein ile ilişkisi nedeniyle üzüntü duyulduğu belirtildi.

Epstein'in suçları açığa çıktıktan sonra akademinin kendisinden bağış kabul etmemesi gerektiği vurgulanan e-postada, kurumun bu süreçte "ciddi muhakeme ve yönetim hataları" yaptığı kabul edildi.

E-postada, Epstein tarafından akademiye yapılan 65 bin 900 dolarlık bağışın insan kaçakçılığı mağduru kız çocuklarına destek veren bir kuruluşa aktarılacağı bildirildi.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton,

eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını,

aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Yorumlar

Istismara ugrayan kiz cocukllarinin Magduriteti, santaj-tehdit-cinsel rusvetle BUGUN IRANIN BOMBALANMASI, B7VUNE JADAR MUSLYMANKARIN KATLEDILMESINI FILISTINDEKI SOYKIRIMI VS KIM TELAFI EDIP GERI GETIRECEkL

türkiyeden kimler var acaba

niye acıklamıyrlar acıklasanıza nerde bu devlet nerde bu milelt acıklayın kimler kimlerle
