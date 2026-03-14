ABD'yi çıldırtmaya devam! Mücteba Hamaney artık her yerde...
Katil ABD devletinin Mücteba Hamaney yaralı açıklamalarının ardından İran'da her yere Mücteba Hamaney'in afişleri asıldı.
ABD-İsrail’in, İran’a yönelik saldırıları devam ederken başkent Tahran’da yer alan İnkılap Meydanı’nda, İran’ın yeni dini lideri olan Mücteba Hamaney ve İran Devrim Muhafızları Ordusunun (DMO) üst düzey komutanlarının yer aldığı dev bir afiş asıldı.
İran’ın yeni dini lideri ilan edilen Mücteba Hamaney’in ABD ve İsrail saldırıları başladığında yaralandığı, ancak durumunun şimdi iyi olduğu belirtildi.
Oğul Pezeşkiyan’ın açıklamaları oğul Hamaney’in yaralı olduğu, hatta öldürüldüğü yolundaki açıklamalar sonrasında geldi. Babası Ali Hamaney’in öldürülmesi sonrasında Uzmanlar Heyeti, Mücteba’yı yeni dini lider olarak atamış, ancak kendisinden yeni bir görüntü ortaya çıkmamıştı. İran devlet televizyonunda yapılan bir açıklamada da oğul Hamaney’den ‘Ramazan savaşı gazisi’ diye anılması dikkati çekti. İran’da ABD ve İsrail’in saldırıları ‘Ramazan savaşı’ diye anılıyor.
Açıklama Mücteba’nın babası Ali Hamaney’in öldüğü saldırıda hayatını kaybettiği söylentileri üzerine geldi.
