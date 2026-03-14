Sıcak gelişme: Yunan gemisi vuruldu
Dünya ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşa kilitlenmişken şok eden bir gelişme yaşandı. Novorossiysk limanı açıklarında Yunan gemisi vuruldu.
Rusya’nın Novorossiysk limanı açıklarında seyreden Yunan bayraklı ve Yunan sahipli bir petrol tankeri vuruldu. Gemideki 10’u Yunanistan vatandaşı toplam 24 mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikası Bakanı Vasilis Kikilias, Karadeniz’de sıcak bir gelişmeyi duyurdu. Novorossiysk limanının 14 deniz mili açığında, Yunan bayrağı taşıyan ve Chevron tarafından kiralanan bir tanker saldırıya uğradı.
Bakan Kikilias’ın ERT kanalına yaptığı açıklamaya göre, saldırı sonucunda geminin sağ tarafında maddi hasar meydana geldi. Gemide görev yapan 24 kişilik mürettebatın (10’u Yunan denizci) tamamının sağ ve salim olduğu, bakanlığın mürettebatla günlük iletişim halinde olduğu belirtildi.
Saldırıyı “tehlikeli ve kabul edilemez bir hedef gösterme” olarak nitelendiren Bakan Kikilias, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu saldırı, bölgedeki ülkelerin uyguladığı baskıların bir parçasıdır ve muhtemelen Rus petrolünün bir ay boyunca kısmen taşınmasına izin veren kararlarla ilgilidir. Denizcilerimiz ve gemilerimiz sadece işlerini yapıyor. Yasal olarak kiralanmış bu gemilerin her türlü siyasi çıkarın veya askeri çatışmanın dışında tutulması gerekir.”
Bakan, konuyla ilgili Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı'nı bilgilendirdiğini de sözlerine ekledi.
