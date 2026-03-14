Sıcak gelişme: Yunan gemisi vuruldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sıcak gelişme: Yunan gemisi vuruldu

Dünya ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşa kilitlenmişken şok eden bir gelişme yaşandı. Novorossiysk limanı açıklarında Yunan gemisi vuruldu.

Rusya’nın Novorossiysk limanı açıklarında seyreden Yunan bayraklı ve Yunan sahipli bir petrol tankeri vuruldu. Gemideki 10’u Yunanistan vatandaşı toplam 24 mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikası Bakanı Vasilis Kikilias, Karadeniz’de sıcak bir gelişmeyi duyurdu. Novorossiysk limanının 14 deniz mili açığında, Yunan bayrağı taşıyan ve Chevron tarafından kiralanan bir tanker saldırıya uğradı.

Bakan Kikilias’ın ERT kanalına yaptığı açıklamaya göre, saldırı sonucunda geminin sağ tarafında maddi hasar meydana geldi. Gemide görev yapan 24 kişilik mürettebatın (10’u Yunan denizci) tamamının sağ ve salim olduğu, bakanlığın mürettebatla günlük iletişim halinde olduğu belirtildi.

Saldırıyı “tehlikeli ve kabul edilemez bir hedef gösterme” olarak nitelendiren Bakan Kikilias, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu saldırı, bölgedeki ülkelerin uyguladığı baskıların bir parçasıdır ve muhtemelen Rus petrolünün bir ay boyunca kısmen taşınmasına izin veren kararlarla ilgilidir. Denizcilerimiz ve gemilerimiz sadece işlerini yapıyor. Yasal olarak kiralanmış bu gemilerin her türlü siyasi çıkarın veya askeri çatışmanın dışında tutulması gerekir.”

Bakan, konuyla ilgili Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı’nı bilgilendirdiğini de sözlerine ekledi. Kaynak: Birlik Gazetesi

İstanbul'a büyük müjde! 4 saatten 1,5 saate düşecek
Gündem

İstanbul'a büyük müjde! 4 saatten 1,5 saate düşecek

Açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattımız 153 km'lik Kapıkule-Çerkezköy e..
FETÖ davasında sıcak gelişme! HAKMAR'ın sahibi hakkında karar çıktı
Gündem

FETÖ davasında sıcak gelişme! HAKMAR'ın sahibi hakkında karar çıktı

İstanbul'da eli kanlı Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik davada HAKMAR'ın sahibi Zeki Doruk tahliye edildi.

Haydut ABD şaşırtmadı! Vatan hainlerine para dağıtacak
Dünya

Haydut ABD şaşırtmadı! Vatan hainlerine para dağıtacak

Türkiye'de FETÖ'cü hainleri 1 dolara satın alan haydut ABD, İran’ın yeni lideri hakkında bilgi toplamak için para ödülü vereceğini açıkladı...
Sömürgeci ABD'den körfeze kirli sevkiyat! 2 bin 500 katil daha yola çıkıyor!
Gündem

Sömürgeci ABD'den körfeze kirli sevkiyat! 2 bin 500 katil daha yola çıkıyor!

İslam coğrafyasını kana bulamaktan vazgeçmeyen işgalci ABD, bölgedeki varlığını artırmak amacıyla 2 bin 500 kişilik Deniz Piyade birliğini O..
İran'dan ABD’ye eleştiri! "Rusya'ya yalvardınız"
Dünya

İran'dan ABD’ye eleştiri! "Rusya'ya yalvardınız"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD’ye, önce Rus ham petrolünün alınmaması için “zorbalık ve baskı yaptığı” İran’la çatışmanın ardından ..
Siyonistlerin uşağı ABD'ye 5 bin ceset torbası hazırlayın!
Gündem

Siyonistlerin uşağı ABD'ye 5 bin ceset torbası hazırlayın!

Akit TV ekranlarında yayınlanan Ters Kutuplar programında çarpıcı açıklamalarda bulunan Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan,..
